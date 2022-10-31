Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi kurulacak
Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerin bankalar birlikleri arasında 4 Kasım Cuma günü, Wyndham Grand İstanbul Levent’te işbirliği anlaşması imza töreni gerçekleşecek.
Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi kurulacak.
Dünya gazetesinin aktardığına göre, Konsey'in kurulması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği’nin ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerin bankalar birlikleri arasında 4 Kasım Cuma günü, saat 10:00’de Wyndham Grand İstanbul Levent’te işbirliği anlaşması imza töreni gerçekleşecek.
Açılış konuşmasını TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın yapacağı, törene, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Bankalar Birliği’nin katılacak.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- O özellikler iptal edildi!
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- AKP'den Deniz Demir açıklaması
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- 'BOP eşbaşkanı' demek hakaret mi?
- Yargıtay'dan emsal 'fazla mesai' kararı!
- Anıtkabir’in yolunu unuttu
- Üretimde de tehlike çanları
- Ünlü şarkıcının izdihamda öldüğü ortaya çıktı!