Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi kurulacak

Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerin bankalar birlikleri arasında 4 Kasım Cuma günü, Wyndham Grand İstanbul Levent’te işbirliği anlaşması imza töreni gerçekleşecek.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 16:17
Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi kurulacak
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Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi kurulacak.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Konsey'in kurulması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği’nin ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerin bankalar birlikleri arasında 4 Kasım Cuma günü, saat 10:00’de Wyndham Grand İstanbul Levent’te işbirliği anlaşması imza töreni gerçekleşecek.

Açılış konuşmasını TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın yapacağı, törene, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Bankalar Birliği’nin katılacak.


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