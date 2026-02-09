Türk Hava Yolları ucuz uçak bileti fırsatını duyurdu: Son gün 19 Şubat!

Türk Hava Yolları (THY), Balkanlar ve çevre destinasyonları kapsayan yeni bir kampanya duyurdu. THY İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 19 Şubat tarihine kadar satın almaları gerekiyor.

BELİRLİ TARİHLERDE UYGUN FİYATLI UÇUŞ İMKÂNI

Kampanya kapsamında satın alınan biletlerle yolcular, 24 Mart–25 Haziran tarihleri arasında gidiş-dönüş uçuş yapabilecek. Buna göre Üsküp ve Priştine uçuşları 109 dolardan, Moldova, Saraybosna ve Tiran uçuşları 129 dolardan, Podgorica ve Tivat uçuşları 159 dolardan, Belgrad uçuşları ise 189 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanyaya dahil biletler, THY’nin resmi internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. Biletlerle ilgili ayrıntılı bilgilere ise “www.turkishairlines.com” adresinden, “444 0 849” numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.