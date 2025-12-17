TÜRK-İŞ'ten Bakan Işıkhan'a asgari ücret resti: 'Masada yokuz'

Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantıdan sonuç çıkmazken, komisyon ikinci toplantı için 18 Aralık tarihini belirledi. Sürece ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rakam telaffuzu için henüz erken olduğunu vurgulayarak, tarafların görüşlerinin alınması gerektiğini ifade etti.

TBMM’de değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, “Asgari ücret için süreç devam ediyor. Rakam konuşmak için çok erken. Tarafların görüşlerini alıp değerlendirmek gerekiyor” dedi.

TÜRK-İŞ’TEN TEPKİ

Bakan Işıkhan’ın “taraflarla görüşüyoruz” açıklamasına TÜRK-İŞ cephesinden tepki geldi. TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptığı açıklamada asgari ücret sürecinde TÜRK-İŞ’in masada yer almadığını ve kendileriyle herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

Ağar, “İlk toplantı öncesinde neden katılmadığımızın gerekçelerini ilettik. Ancak biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi. Aynı noktadayız ve Komisyon toplantılarına katılmayacağız” ifadelerini kullandı.