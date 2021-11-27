Türk-İş'ten asgari ücret hamlesi

27 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Türk-İş’in haftaya başlayacak asgari ücret görüşmelerinde masaya koyacağı “hesap” belli oldu. Konfederasyon, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 903 TL olarak hesapladı. Türk-İş yönetimi şu anda rakam tellaffuz etmese de masada bu hesaba dikkat çekecek. Genel Başkanı Atalay, “Aralık ayının 1’ini bekliyoruz, inşallah önümüze müspet, milletin tebessüm edeceği bir rakam gelirse ‘evet’ deriz. Gelmezse katılmadığımızı ifade ederiz” dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 200 konfederasyon üyesi kadınla, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla Anıtkabir’e yaptığı ziyaretin ardından, asgari ücrete ilişkin soruları yanıtladı.

Asgari ücretin 7 milyon çalışanı ilgilendirdiğine dikkat çeken Atalay, “Türkiye’nin en büyük toplu pazarlığı bu. 35-40 milyonu ilgilendiriyor. Geçmişte bu rakam belirleme ücretiydi, şu anda maalesef bu rakam geçim ücreti oldu” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla 1.5 aydır görüştüklerini dile getiren Atalay, şunları söyledi:

“Onlar bizim düşüncelerimizi sayın Cumhurbaşkanı’na aktarıyorlar. Rakamı hükümetten, işverenden bekliyorum. Bizim bununla ilgili düşüncemiz, veriler ortada. Duracağımız yer ortada. Hükümetin açıkladığı enflasyon yüzde 21-22 ama insanlar pazara, bakkala, markete gittiği zaman malı daha pahalıya alıyor.

Farklı rakamlar var ortada Bizim dışımızdaki sendikalardan biri ‘5 bin’ diyor. ‘7 bin’ diyen var. Bunları söylemek kolay. Türk-İş olarak yıllardır buna dikkat ediyoruz.”

1078 TL FARK VAR

Atalay tesbit komisyonu yapısını da eleştirerek “Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu masada, hükümet masada. Bu yapıya dün de bugün de itiraz ediyorum. Hükümet ile işveren beraber olduğu zaman istediği asgari ücreti çıkarıyor bu ülkede” diye konuştu.

Atalay’ın rakam vermeyeceğini açıkladığı 1 Aralık’ta yapılacak Tesbit Komisyonu’nda işçi tarafını temsilen katılan Türk-İş kendi yaptığı araştırmaya dikkat çekerek artış talebinde bulunuyor.. Konfederasyon kasımda bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 903 TL olarak hesapladı. Türk-İş’in hesapladığı rakam ile mevcut asgari ücret arasında bin 78 TL fark var. Görüşmelerde işçi tarafının 3 bin 903 TL’yi gündeme getirmesi bekleniyor.



HİSARCIKLIOĞLU: ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKSIN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücrete ilişkin değerlendirme yaptı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımında asgari ücret için üç öneride bulunan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli. Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı” dedi. Hisarcıklıoğlu’nun önerileri ise şöyle: “Asgari ücrette vergi kaldırılmalı. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli. Asgari ücret desteği artırılmalı. İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli.”

