Türk Telekom'da borçlanma kararı

Türk Telekom yurtiçinde 5 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı kararı aldı.

Reuters
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 09:12
Türk Telekom'da borçlanma kararı
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Türk Telekom yurtiçinde 5 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada ihracın en fazla beş yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.


SPK KAP borçlanma

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