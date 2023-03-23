Türk Telekom'da borçlanma kararı

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 09:12

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 09:12

Türk Telekom yurtiçinde 5 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada ihracın en fazla beş yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.