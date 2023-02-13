Kılıçdaroğlu SPK'ye ne zaman, neden gitti? Sermaye Piyasası Kurulu nedir, görevleri nelerdir?

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:09

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:09

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 7 Şubat’ta, “Bölgeden dönünce SPK'ye gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller” açıklamasını yapmıştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SPK'YE NEDEN GİTTİ?

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından sosyal medya hesaplarından Borsa İstanbul'un kapatılmamasını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gitti. Kılıçdaroğlu, SPK'nın önünde yaptığı açıklamada "Önce sayın başkan görüşecek diye aldılar fakat sonra sayın başkan görüşmekten imtina etti" dedi. Kılıçdaroğlu, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ü istifaya davet etti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SERMAYE PİYASASI KURULU'NA KİMLERLE GİTTİ?

Kılıçdaroğlu’na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ile Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Ahmet Akın, Seyit Torun; CHP milletvekilleri Tekin Bingöl, Cavit Arı, Ali Haydar Hakverdi, Servet Ünsal, Ünal Demirtaş, Ahmet Kaya, Yüksek Mansur Kılınç ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti.

SPK NEDİR, NE İŞ YAPAR?

SPK; sermaye piyasalarının ve kurumlarının işleyiş kurallarını belirlemek, piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak, sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak, piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamaktır.

SPK'NIN GÖREVLERİ NELERDİR?

Türkiye piyasasında yer alan tüm piyasaların adil ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak.

Sermaye piyasasının güven ve kararlılık içerisinde çalışmasını sağlamak ve bu ortamı oluşturmak

Sermaye piyasasına yatırım yapmış kişilerin yani tasarruf sahiplerinin her türlü hakkını korumak

Sermaye piyasasında yer alan kuralların titizlikle uygulanmasını sağlamak ve işleyişini ivedilikle yerine getirmek.

Fon kullanmış olan sermaye piyasasında yer alan şirketlerin belirli kurallara uygun bir şekilde kullanımını sağlamak.

SPK AÇILIMI NEDİR?

SPK açılımı 'Sermaye Piyasası Kurulu' şeklindedir.