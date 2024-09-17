‘Türkiye büyüyorsa, neden karış karış toprak satıyoruz?’

Yayınlanma: 17.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:11

Pazar günü yeni özelleştirme kararları yayınlandı. Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olan Ankara Yenimahalle Akköprü’de bulunan toplam 65 bin 421 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ile üzerinde yer alan yapılar bir bütün halinde 7 milyar 500 milyon liraya satıldı. Bunun dışında Aydın’da aynı mahallede yer alan 3 taşınmazın da satışına onay verildi. Didim Cumhuriyet Mahallesi’ndeki toplam 18 bin 339 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 252 milyon liraya satıldı. Aynı mahalledeki 6 bin 911 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın 102 milyon liraya, bitişik parseldeki yine 6 bin 911 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz da 108 milyon liraya satışına onay verildi.

'İKTİDAR YÖNETMEYİ BECEREMİYOR'

Satışlara tepki gösteren İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, iktidarın kamu mallarını satarak ekonomiyi rahatlatmaya çalıştığını söyledi. “Enflasyon düşüyor, büyüyoruz, naraları altında iktidarın toprak satarak gelir elde etmeye çalıştığını” belirten Karakaş, şöyle devam etti:

“İktidar, ülkeyi ve ekonomiyi yönetmeyi beceremiyor. Tarım arazilerimiz, hastanelerimiz, köprülerimiz, otoyollarımız, arsalarımız tek tek özelleştiriliyor. Bu vatan ‘itibardan tasarruf olmaz’ diyebilen zihniyetle yönetilirse elimizde bir karış toprağımız kalmayacak. İktidar bir süredir Aydın’a üvey evlat muamelesi yapıyor ama biz buna izin vermeyeceğiz. Aydın çiftçilerinin alın teri görmezden geliniyor. Tarımsal üretim ve faaliyetlerin yoğum olduğu Aydın yerine Denizli’de Tarım Kredi Bölge Müdürlüğü Merkezi’nin kurulması ve bu özelleştirmelerin yapılması Aydın’ımıza yapılan bir darbedir.”

'EFELER DİYARI PARSEL PARSEL SATILIYOR'

Karakaş, satış kararlarının geri alınmasını isterken, “Hükümetin bu yanlış kararı gözden geçirmesi ve halkın sesini duyması gerekiyor. Ekonomik krizin derinleşmesi, hergün gelen zamlar, artan vergiler ve açlık sınırının altında verilen maaş vatandasın belini bükmekte. Ancak iktidar Türkiye’nin büyüdüğünü, enflasyonun düştüğünü savunuyor. Peki o zaman biz neden karış karış toprak satıyoruz ? Didim Cumhuriyet Mahallesi’nin parsel parsel satılması acı tabloyu gözler önüne sermektedir. Efeler diyarı Aydın parsel parsel satılıyor” değerlendirmesini yaptı.