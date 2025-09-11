Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun merakla beklenen toplantısı sona erdi. Toplantı sonucunda politika faizi 40,5 olarak belirlendi. Gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirildi.
ÖNCEKİ KARARLAR NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısında 18 ay aradan sonra faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 47,5’ten yüzde 45’e düşürdü. Mart ayında ikinci indirimle oran yüzde 42,5’e çekildi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta tutuklanmasının ardından piyasada yaşanan dalgalanmalar üzerine PPK olağanüstü toplanarak gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltti.
Politika faizi bu dönemde yüzde 42,5’te sabit bırakıldı. Nisan toplantısında yeniden artış kararı alınarak oran yüzde 46’ya çıkarıldı. Haziran ayında ise politika faizi yüzde 46’da sabit tutuldu. 24 Temmuz’daki toplantıda ise oran yüzde 43’e indirildi.
PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDEYDİ?
AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41’e çekmesini öngörmüştü. TCMB’nin 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise Para Politikası Kurulu’nun yarın yapacağı toplantıda politika faizinin yüzde 40 olarak belirlenmesi bekleniyordu.
GELECEK TOPLANTI TARİHLERİ
TCMB Para Politikası Kurulu'nun önümüzdeki toplantı tarihleri şöyle:
- 23 Ekim 2025
- 11 Aralık 2025
POLİTİKA FAİZİ NEDİR?
Politika faizi, Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken uyguladığı temel faiz oranıdır. Ekonomide enflasyonu kontrol etmek, fiyat istikrarını sağlamak ve para arzını düzenlemek için kullanılır.
POLİTİKA FAİZİ ARTIRILIRSA NE OLUR?
- Bankaların verdiği kredi faizleri yükselir.
- Kredi maliyeti arttığı için insanlar ve şirketler daha az borçlanır.
- Tüketim ve yatırımlar azalır.
- Talep azaldığı için enflasyon düşebilir.
POLİTİKA FAİZİ DÜŞÜRÜLÜRSE NE OLUR?
- Kredi faizleri düşer.
- Borçlanmak ucuzladığı için tüketim ve yatırımlar artar.
- Talep arttığı için enflasyon yükselebilir.
POLİTİKA FAİZİ NEDEN ÖNEMLİ?
- Tüm faizler (mevduat, kredi, tahvil) bu orana göre belirlenir.
- Döviz kuru, enflasyon ve ekonomik büyümeyi doğrudan etkiler.
- Yatırımcılar için güven sinyalidir.