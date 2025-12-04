Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verileri yayımlandı: Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri” raporunu yayımladı.

2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasım ayında bir önceki aya göre 0,07 puan düşerek 71,86’dan 71,79’a geriledi. Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise 95,52’den 95,47’ye inerek 0,05 puanlık azalış gösterdi.

Türk Lirası’nın reel değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 0,34 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 1,52 puan azaldı.

TCMB değerlendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:

REK endeksindeki azalış, temel olarak nominal kur artışının TÜFE'deki artıştan daha fazla olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk Lirası karşısında, dolar ve Euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,08 ve yüzde 0,30 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 0,87 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,84 artmıştır.