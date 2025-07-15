Türkiye'de numara taşıma dönemi: Operatörlerden eski müşteriye ağır fatura!

Türkiye’de cep telefonu kullanıcıları her yıl daha ucuz tarifeler arayıp tarife değiştiriyor. Eski müşteriler ile yeni müşterilerden istenen ücretler arasındaki fark açılmaya devam ediyor. Aynı tarifeyi eski müşteriye yeni müşteriden iki kat fazla fiyata satan GSM operatörleri sadakatsiz müşteriler yaratıyor.

Taahhüt süresi dolanlar, yüksek faturalarla karşılaştıkları için hat taşıyanlara uygun fiyat veren başka operatöre geçiyor. Bu sebeple Türkiye’de numara taşıma oranı Avrupa’nın 4 katına ulaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, 2024 yılının sonuna kadar Türkiye’de toplam 190 milyon numara taşıma işlemi gerçekleşti.

Özellikle düşük-orta segment paketlerdeki fiyat makası yüzde 100’e kadar çıkabiliyor. Yeni müşteriye en düşük fatura ortalama 200 TL’ye sunulurken, eski müşterinin faturası ortalama 400 TL’ye kadar çıkıyor. BTK’nın açıkladığı son verilerine göre, 2024 yılının son üç ayında mobil numara taşıma işlemleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 26 arttı. Yalnızca bu çeyrekte yaklaşık 4,4 milyon kişi numarasını başka bir operatöre taşıdı. Yılın tamamında ise 12,6 milyonun üzerinde numara taşındı.

Türkiye’de operatörler arası rekabetin yoğun olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yeni müşteri kazanmak için yapılan kampanyaların sert bir rekabet ortamında geçtiğini ifade etti. ekonomimde yer alan habere göre Şahin “Biz eski müşterilerimize de kullanımlarına göre iyi bir tarife belirlemeye çalışıyoruz. Ancak yeni müşteri kazanımı için yapılan kampanyalara cevap vermek zorunda da kalıyoruz” ifadeleri kullandı.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden ise mevcut ve yeni müşteri fiyatlandırılmasında bir farklılaşmanın bütün dünyada uygulanan bir sistem olduğunu belirtip “Özellikle mobil numara taşımak için operatörler çeşitli kampanyalar yapıyor. Abonelik sistemi olan tüm pazarlarda bu sistem uygulanıyor. Bu da normal bir uygulama” dedi.

KULLANICI BAŞINA GELİRDE YÜZDE 75 ARTIŞ

BTK’nİn 2024 yılı 4. çeyrek pazar verileri raporuna göre, mobil ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) yıllık bazda önemli bir artış gösterse de hâlâ Avrupa ortalamasının oldukça gerisinde. Türkiye’de mobil hizmetlerde ARPU yıllık bazda ortalama yüzde 76 artarak 130 liradan 230 liraya çıktı. Bu artış, enflasyon, kur farkları ve özellikle yüksek veri tüketimiyle gelen faturalı tarife büyümesiyle açıklanırken, operatörler de bu dönemde daha fazla veri odaklı ve yüksek bedelli paketleri ön plana çıkardı. Ancak Türkiye’de mobil işletmecilerin 2024 yılı 4. çeyrek itibarıyla ortalama ARPU değeri yaklaşık 6,24 Euro (2024 son çeyrek MB kuru esas alınmış) olurken, AB ülkeleri ortalama mobil ARPU’su ise aynı dönem için 13 – 17 Euro aralığında değişiyor.