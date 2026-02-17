Türkiye'de servet bir avuç zengine aktı: 5 milyon kişi orta sınıftan düştü!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’de gelir ve servet dağılımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıkel, mevcut ekonomik politikaların orta sınıfı zayıflattığını ve gelir eşitsizliğini derinleştirdiğini savundu.

Açıkel, Türkiye’de en zengin kesimin toplam servetten büyük pay aldığını, geniş toplum kesimlerinin ise sınırlı bir paya sahip olduğunu belirtti. En zengin yüzde 1’lik kesimin toplam servetin yüzde 35’ini elinde tuttuğunu ifade eden Açıkel, en zengin yüzde 10’un payının yüzde 68 olduğunu, 44 milyon yurttaşın ise yalnızca yüzde 2,7’lik pay aldığını kaydetti.

'ORTA SINIFTAN 5 MİLYON KİŞİ ALT GELİR GRUBUNA DÜŞTÜ'

Paylaşımında orta sınıfın zayıfladığını dile getiren Açıkel, kişi başına milli gelirin 17 bin dolar olarak açıklandığını ancak çalışanların gerçek gelirinin TÜİK verilerine göre 9,5 bin dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Açıkel, orta sınıftan 5 milyon kişinin alt gelir grubuna gerilediğini öne sürdü.

Türkiye’nin gelir eşitsizliği göstergesi olan Gini katsayısının 0,450 seviyesinde olduğunu aktaran Açıkel, ülkenin 130 ülke içinde en eşitsiz 20 ülke arasında yer aldığını ifade etti.

'SERVET AK ZÜMREYE AKTARILDI'

Bankalardaki mevduat dağılımına da değinen Açıkel, 10 bin TL’nin altındaki 175 milyon hesapta toplam 140 milyar TL bulunduğunu, buna karşılık 2,5 milyon hesapta 22 trilyon TL yer aldığını belirtti.

Açıkel, paylaşımında “Türk Orta Sınıfını, AKP'nin Kara Düzeni servet transferiyle yok ediyor” ve “AKP'nin Kara Düzeni, Türk Halkının zenginliğini AKbabalara teslim etti” ifadelerini kullandı.