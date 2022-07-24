Türkiye, elektrikli otomobil satışında Avrupa’da sonuncu oldu

24 Temmuz 2022 Pazar, 00:00

Geçtiğimiz günlerde içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa’nın elektrikli otomobil satış verileri açıklandı.



Shiftdelete'den Mert Can aka'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Emre Özpeynirci ve Erol Şahin tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye 1 yıl içerisinde elektrikli otomobil pazar payını yüzde 179,31 büyüdü. Fakat bu oran yanıltıcı olabilir. Zira adet sayısı istenenin çok altında kalıyor.

Hatta oranlara baktığımız zaman geçtiğimiz yıl yüzde 0.29 olan pazar payının bu sene içerisinde yüzde 0.81’e çıktığını görülüyo. Tabii yılın bitmesine henüz 2 çeyrek daha var. Yeni elektrikli otomobil ÖTV düzenlemesini de düşünecek olursak talebin giderek yükselmesi bekleniyor.

AVRUPA PAZARIN NEREDEYSE YARISINI OLUŞTURUYOR



Fakat tüm dünyada zaten böyle bir talep var. Öyle ki bazı ülkelerde satılan otomobillerin neredeyse yüzde 80’ini tam elektrikliler oluşturuyor. Bu gibi ülkeleri her ne kadar olumlu örnek oluyor olsa da Türkiye yüzde 0.81’lik Avrupa sıralamasında 31. olarak en sona yerleşti.

Tüm motor tiplerine baktığımızda, Avrupa’da hibrit ve tam elektrikliler pazarın yüzde 45’ine yakınını oluşturuyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 11’in altında. Dizel kullanım oranları çok yakın olsa da benzinde fark 2 katına çıkıyor. Çünkü Türkiye’de satılan araçların yüzde 70’inden fazlası benzinli. Avrupa’da bu oran yüzde 38 civarında.

Tabii belirttiğimiz gibi Avrupa içerisinde de oldukça yüksek ve düşük değerler mevcut. Örneğin Yunanistan’da bu yıl satılan otomobillerin yalnızca yüzde 2.35’i elektrikli. Fransa’da yüzde 12, İngiltere’de yüzde 13.37, Hollanda’da yüzde 19.26, Norveç’te ise yüzde 79.



