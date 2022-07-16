General Motors, ABD'de yüzlerce elektrikli araç istasyonu inşa etmek için iki dev şirketle ortaklık kurdu

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:00

Karbon emisyonlarına önemli katkıda bulunan otomotiv endüstrisi, daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için elektrikli araçlara yöneliyor. Dünya çapından birçok dev marka, geleneksel otomobil üretimini azaltacağını ve önümüzdeki yıllarda tamamen elektrikli otomobillere yöneleceklerini açıklıyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomobil devi General Motors (GM) da bu şirketler arasında yer alıyor. Şimdi ise gelen haberler, GM ve iki dev şirketin elektrikli araçlar için büyük önem arz eden şarj istasyonları konusunda ortaklık kurduğunu gösteriyor.

webtekno'da yer alan habere göre; otomobil devi General Motors, kamyon durakları zinciri Pilot Travels Centers ve elektrikli araç şarj istasyonu şirketi EVgo ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında, ABD genelinde 500 şarj istasyonunun inşaa edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Geçtiğimiz aylarda yeni elektrikli kamyonunun teslimatına başlayan General Motors’un sözcüsü Phlip Lienert, ülkedeki otoyollarda 80 km'lik aralıklarla bulunması planlanan istasyonların inşaasının bu yaz başlayacağını ve ilk istasyonunda 2023’te açılacağını ifade etti. Lienert ayrıca şarj ağının birkaç yıl içinde tamamlanmasının planlandığını da vurguladı.

Ayrıca bu şarj istasyonlarının ABD hükümetinin ülke çapında 2030’a kadar 500.000 istasyon kurma hedefine katkı sağlayacağı belirtildi. Bu hedefin insanları benzinle çalışan araçlardan uzaklaştırmayı hedeflediği de gelen açıklamalar arasında yer aldı.

General Motors, diğer otomobil devlerine benzer bir şekilde 2035 yılına kadar yalnızca elektrikli araç üretmeyi hedefliyor. Şarj istasyonlarına 750 milyon dolar yatırım yapacağını belirten şirket, ayrıca 2025’e kadar dünya çapında 30 farklı elektrikli otomobil satışa sunmayı amaçladığını da açıklamıştı.