Türkiye'deki en yüksek site aidatları bu illerde! Ortalama fiyatı 5 bin lirayı aştı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:37

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:10

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan artışa yönelik tartışmalar sürerken, apartman ve site aidatlarına ilişkin 2023 yılına ait veriler yayımlandı.

Rapora göre apartman ve site aidatları 2023'te, bir önceki yıla kıyasla yüzde 97 arttı. En yüksek site aidatları ise sırasıyla; Muğla, İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep’te görüldü.

Küresel enflasyon ve yükselen maliyetler konut sektöründe yalnızca konut fiyatlarını ve kiraları değil, aidatları da etkiledi. Apartman, site, rezidans gibi yaşam alanlarının yöneticilerine dijital asistanlık yapan, yönetim yazılımı Apsiyon tarafından yayımlanan veriler; ısıtma, soğutma ve demirbaş gibi kalemlerin dahil edildiği durumda apartman ve site aidatlarının 2022’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 97 oranında arttığını gösterdi. Apsiyon'un bir yıllık verilerden oluşturduğu rapor, konut piyasasının yönetim boyutuna ışık tuttu.

2023’ÜN AİDAT ŞAMPİYONLARI: MUĞLA, İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE GAZİANTEP

22 binden fazla apartman ve site, 1.5 milyonun üzerinde konut ve 3.5 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Apsiyon’a göre; daire başı aidat ortalaması en yüksek il, 2 bin 607 TL ile Muğla oldu.

Muğla’yı; 2 bin 483 TL ile İstanbul, bin 743 TL ile Ankara, bin 512 TL ile İzmir ve bin 456 TL ile Gaziantep izledi. Daire başına en düşük aidat ortalamasına sahip il ise 228 TL ile Kırklareli oldu. Onu; 309 TL ile Düzce, 316 TL ile Aksaray, 354 TL ile Uşak ve 375 TL ile Kayseri takip etti.

Türkiye’de aidat tahsilat skoru en yüksek 5 şehir; yüzde 98,72 ile Van, yüzde 97,96 ile Kırşehir, yüzde 97,92 ile Kastamonu, yüzde 97,74 ile Giresun ve yüzde 97,58 ile Çanakkale oldu. İstanbul’da ise en yüksek aidat skoru yüzde 98,00 ile Tuzla, yüzde 97,90 ile Kadıköy, yüzde 97,77 ile Arnavutköy, yüzde 97,72 ile Zeytinburnu ve yüzde 97,69 ile Ataşehir ilçelerinin oldu.

BEŞİKTAŞ’TA AİDAT ORTALAMASI 5 BİN LİRAYI AŞTI

Raporda, İstanbul'daki ilçelere ilişkin verilere de yer verildi. İstanbul'da daire başına aidat ortalaması en yüksek ilçe 5 bin 635 TL ile Beşiktaş olurken, ilk beş ilçeyi Beşiktaş'la birlikte Şişli, Sarıyer, Zeytinburnu ve Bahçelievler oluşturdu.

Tuzla, Kadıköy, Arnavutköy, Zeytinburnu ve Ataşehir aidat borcunu en düzenli ödeyen 5 ilçe olarak sıralandı. Ziyaretçi kayıtlarına göre kullanıcıların evlerinde 15 milyondan fazla misafir ağırladığı gözlemlenirken, İstanbul’da en fazla taşınma Esenyurt, Maltepe, Küçükçekmece, Pendik ve Kadıköy’de görüldü. Taşınma oranının en yüksek olduğu iller ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa oldu.

İZMİR’DE VE ANKARA’DA AİDAT ORTALAMASI 3 BİN LİRAYA ULAŞTI

Raporda, İzmir’de ve Ankara’daki ilçelere ilişkin verilere de yer verildi. İzmir’de daire başına aidat ortalaması en yüksek ilçe 3 bin 761 TL ile Çeşme olurken, Çeşme'yi Narlıdere, Bayraklı, Kemalpaşa ve Urla takip etti.

Ankara’da ise rekor 2 bin 730 TL ile Çankaya’nın oldu. Çankaya’yı; Gölbaşı, Akyurt, Yenimahalle ve Kahramankazan izledi.

Site yönetimlerinin en çok harcama yaptığı gider kalemlerinin; doğal gaz, su, elektrik, güvenlik, ortak alan ve geriye kalan kısmın ise yönetim masraflarını ve temizlik giderlerini içerdiğini belirten Apsiyon CEO’su Kudret Türk, "2023 yılında site yönetimleri, Apsiyon üzerinden yaklaşık 126 milyon işlem yaptı. Site sakinlerinin açtığı 206 bini aşkın iş talebinin yüzde 88’i ise çözüme kavuşturuldu. Platformumuzdan 29 milyon e-posta ve 29 milyon SMS gönderildi. Böylelikle site yönetimlerine 198 bin saat zaman kazandırıldı ve ciddi bir iş gücü tasarrufu sağlandı” dedi.