Konut alacaklar dikkat! Düşük faizli kredinin şartları neler olacak?

Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:55

Güncelleme: 11.01.2024 - 10:55

Konut kredilerinin tarihi oranlara çıkması sonrası yurttaşların ev sahibi olma imkanı zorlaştı.

İlk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli konut kredisi imkanı gündemdeki yerini koruyor.

Düşük faizli konut kredisinin de şartları netleşmeye başladı.

Konuyla ilgili CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl ağustos ayında ilk defa konut alacaklar için düşük faizli kredi desteğinden söz edilmişti. Hükümet kanadında özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında bu kampanyanın destekleneceğini çok fazla görmedik.

KONUT SATIŞLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Aslında şu anki genel piyasaya baktığımızda konut satışları ciddi bir düşüş gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre konut satışlarının yüzde 15 seviyesinde azaldığını söyleyebiliyoruz. Bunun en etkili unsurlarından bir tanesi toplam konut satışları içerisinde yüzde 5’e kadar gerileyen ipotekli satışlar diyebiliriz.

"MÜTEAHHİTLER PROJELERİNİ DURDURUYOR"

İpotekli satışlarda yoğun düşüş inşaat sektöründe konut üretimi yapacak müteahhitleri de oldukça etkiliyor. Birçok müteahhit ya yeni projelerini durdurmuş durumda ya da bu kapsamda aslında mevcut projeleri inşa ediyorlarsa da üretim kısmını yavaşlattılar diyebiliriz. Bu düşüşün önemli etkilerinden biri olarak inşaat üreticilerinin bir şekilde desteklenecek paketlerinin devamının sağlanması önemli bir ihtiyaç gibi duruyor.

"1 MİLYON 400 BİN KONUTA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye’de gerek boşanma gerek evlenme gerekse de nüfus artışı ile beraber 800 ile 1 milyon civarında yeni konut arzına ihtiyaç var. Kentsel dönüşümde deprem bölgesinde yapılan konutlar da baz alındığında bu sayının 1 milyon 350- 1 milyon 400 bin üretim hedefine ulaşması gerektiğini görüyoruz. Üretim tarafında istatistiklere baktığımızda düşüş devam ediyor.

KONUT KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI NE OLACAK?

Yeni dönem içerisinde sürdürülebilir bir mortgage sistemine ihtiyaç var. Faiz oranları şu anda özel bankalarda aylık olarak 2.85 seviyelerinde. Bu yıllık ve kümülatifte ciddi bir karşılığa denk geliyor. Bu rakamlar üzerinden tüketicilerin uzun vadeli borçlanması pek mümkün gözükmüyor. Beklenen oranlar aylık yüzde 1.50 seviyelerinde, belki vade 120 ay yerine daha uzun vade de olabilir.

KAMPANYADA ŞARTLAR NE OLACAK?

İlk etapta üretimi desteklemek adına ilk kez ev alacak kişiler için bazı kriterlerle evlere kredi tahsisi açılabilir. Kredilerin olumsuz yönde kullandırılmaması amacıyla ek kriterler getirilebilir. Kişinin kendisi ve çocukları adına bir taşınmazının olmaması, belli bir süredir o ilde ikamet ediyor olması, aldığı konutu kiraya vermeyip o konutta oturma ile ilgili zorunluluklar getirilmesi gibi farklı başlıklarda düzenlemeler yapılabilir.

KONUT PİYASASINI NASIL ETKİLEYECEK?

Düşük faizli kredi paketi eğer sınırlı kullandırılırsa zaten konut fiyatlarının aşırı yükselmesine sebebiyet vermez, kullanım kısmı genişledikçe bu noktada rakamlar artabilir. Özellikle ikinci eve getirilen kredi kısıtlamaları nedeniyle konut satışlarının gittikçe zorlandığı bir piyasadayız diyebiliriz."