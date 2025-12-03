Türkiye'nin risk primi yedi buçuk yılın düşük seviyesine geriledi: Bedeli emekçi ödüyor

Prof. Serap Durusoy, gelişmeyi sermaye girişi ve borçlanma maliyeti bakımından olumlu değerlendiriyor. "Siyasal açılım ve kredi notlarının yatırım yapılabilir olmasa da iyileşmesi etkili" diyor.

Dr. Levent Dölek ise "Yüksek reel faize dayanan politikanın yabancı sermayeyi, sıcak parayı çekmeye öncelik vermesiyle MB rezervlerinde artış var. Emekçilerden toplanan vergi, yüzde 85 artan faiz harcamalarına gidiyor. İşte CDS böyle düşüyor. Türkiye’de kazanıp yatırdığını geri alacağına daha da emin olan yabancı mutlu ama 7 milyon çocuğumuz açlık çekiyor" diyor.

SİYASİ RİSK ÖNEMLİ

Dr. Murat Kubilay da "CHP Kurultayının tamamlanmasıyla bu anlamda politik riskler büyük ölçüde düştü" diyerek siyasi tansiyonun etkisine dikkat çekmenin yanısıra, ilk etkenin yurt dışı piyasalarda risk iştahının normalleşmesi ve Türkiye'deki güçlü büyüme verisi olduğunu belirtiyor ve "Genişleyici politikalar yerine sıkılığın sürdürüleceğinin yarattığı iyimserlik var. Ayrıca Türkiye'deki 'faizden kazanma' ihtimali hala güçlü görülüyor" diyor.

Ekonomist İris Cibre ise kasım - aralık aylarına ilişkin düşük enflasyon beklentisine işaret ederek şu yorumu yapıyor:

"Beklentim 1, 1.5 arası. Kurdaki stabiliteyle beklentilerin gerçekleşmesi muhtemel. MB'nin 150 bps indirim yapma ihtimali de güçlü. Yabancı da bu açıdan baktığı için tahvillerde 10 gündür önemli alım gerçekleştiriliyor. Borsada da bankalar tarafında alım yaptıklarını tahmin ediyorum."