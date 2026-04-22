Türkiye’nin tek gündemi ekonomi ve hayat pahalılığı: Yönetime güven taban seviyede

Asal Araştırma tarafından yayımlanan Nisan 2026 tarihli “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” raporu, yurttaşların ekonomi başta olmak üzere temel sorunlara ilişkin görüşlerini ortaya koydu. Raporda, ekonomi ve hayat pahalılığı en önemli sorun olarak öne çıkarken, ekonomi yönetimine duyulan güvenin düşük seviyede kaldığı görüldü.

EKONOMİ VE HAYAT PAHALILIĞI İLK SIRADA

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 57,5’i Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu belirtti. Bu başlığı yüzde 9,0 ile adalet/hukuk sistemi ve yüzde 5,2 ile işsizlik/istihdam izledi.

Emekli maaşları ve asgari ücretin yetersizliği ise yüzde 2,0 oranında en önemli sorunlar arasında gösterildi.

EKONOMİ YÖNETİMİNE GÜVEN DÜŞÜK

Raporda ekonomi yönetimine duyulan güvene ilişkin veriler de yer aldı. Katılımcıların yüzde 35,0’i “Güvenmiyorum”, yüzde 33,5’i ise “Hiç güvenmiyorum” yanıtını verdi.

Ekonomi yönetimine güvenenlerin oranı yüzde 12,0 olurken, “Çok güveniyorum” diyenlerin oranı yüzde 4,0 seviyesinde kaldı.

Hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde ise katılımcıların yüzde 55,2’si uygulanan politikaları onaylamadığını, yüzde 28,8’i ise onayladığını ifade etti.

GELECEK BEKLENTİLERİ OLUMSUZ

Ekonomiye ilişkin beklentilerin de olumsuz olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 64,5’i önümüzdeki 6 ay içinde Türkiye ekonomisinin “kötüye gideceğini” düşündüğünü belirtti.

Ekonominin “iyiye gideceğini” düşünenlerin oranı ise yüzde 26,5’te kaldı.

YURTTAŞIN EN ÇOK ŞİKAYET ETTİĞİ BAŞLIKLAR

Genel ekonomi başlığı altında yurttaşların en fazla dile getirdiği sorunlar da raporda sıralandı. Buna göre en çok şikayet edilen başlıklar şu şekilde:

Gıda fiyatlarındaki artış: Yüzde 24,5

Kira ve konut fiyatlarındaki artış: Yüzde 16,0

Enflasyonun yüksekliği: Yüzde 13,5

Fatura fiyatları (elektrik, su, doğalgaz): Yüzde 7,0

Faizlerin yüksekliği: Yüzde 6,5

Ekonomi yönetimi: Yüzde 6,0

İşsizlik: Yüzde 4,4

'HİÇBİRİ' YANITI ÖNE ÇIKTI

“Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusuna verilen yanıtlarda katılımcıların yüzde 35,5’i “Hiçbiri” cevabını verdi.

Siyasi partiler arasında ise yüzde 24,0 ile AKP ve yüzde 20,5 ile CHP öne çıktı.

Raporda ayrıca hayat pahalılığı ve ekonomik sorunların, iktidar partisi seçmeninin bir bölümünün kararsızlar grubuna yönelmesine neden olduğu değerlendirmesine yer verildi.