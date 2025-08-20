Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu: Zirvedeki isim değişmedi!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin kapsamlı değerlendirmesini tamamladı. Türkiye genelinde en yüksek vergi beyan eden 100 isim açıklandı. Buna göre, gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu.

2024 vergi rekortmenleri listesinde dikkat çeken bir hareketlilik de yaşandı. 2023 yılında listenin 3’üncü sırasında yer alan iş insanı Mustafa Rahmi Koç, bu yıl bir basamak gerileyerek 4’üncü sıraya indi. Listenin 3’üncü sırasında yer alan mükellefin kimliği ise GİB tarafından açıklanmadı.

EN YÜKSEK PAY İSTANBUL’UN

Türkiye’nin vergi rekortmenleri listesi, ülkenin ekonomik ağırlık merkezini de ortaya koydu. İstanbul, Ankara ve İzmir; hem mükellef sayısı hem beyan edilen matrah hem de tahakkuk eden gelir vergisi miktarı açısından en yüksek paya sahip iller oldu.

İlk 100 mükellefin illere göre dağılımı ise şöyle:

İstanbul: 75 mükellef

75 mükellef Ankara: 10 mükellef

10 mükellef İzmir: 6 mükellef

6 mükellef Gaziantep: 5 mükellef

5 mükellef Eskişehir: 2 mükellef

2 mükellef Bursa: 1 mükellef

1 mükellef Karabük: 1 mükellef

GİB açıklamasına göre, verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edildi. Bu matrah üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.