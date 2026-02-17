Türkiye'nin yeni kira haritası belli oldu: İstanbul fiyatlarda açık ara zirvede!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanmaya başlanan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), kira artış hızında ulusal ölçekte yavaşlama sinyali verirken bölgeler arasındaki farklılaşmanın sürdüğünü ortaya koydu.

TCMB’nin blog sayfasında yer alan bilgilere göre Yeni Kiracı Kira Endeksi, mevcut resmi kira verilerinin piyasadaki güncel fiyat hareketlerini gecikmeli yansıtması nedeniyle oluşturuldu. Endeks, yalnızca yeni kiracılar üzerinden oluşan rayiç kiraları izleyerek kira enflasyonuna ilişkin daha hızlı ve öncü bir gösterge sunmayı hedefliyor.

TCMB verilerine göre 2026 yılı Ocak ayında YKKE, bir önceki aya göre yüzde 3,5 arttı. Endeks, geçen yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2,7 yükseldi.

ÜÇ BÜYÜK İLDE KİRA ARTIŞI

Yeni kiralar Ocak ayında aylık bazda İstanbul’da yüzde 3,9, Ankara’da yüzde 3,5 ve İzmir’de yüzde 4,7 artış gösterdi. Yıllık artış oranı ise İstanbul’da yüzde 38,1, Ankara’da yüzde 36,9 ve İzmir’de yüzde 38,5 olarak kaydedildi.

Veriler, hem nominal hem de reel kira artış hızının 2024 yılı başından bu yana kademeli biçimde yavaşladığını ortaya koydu. Buna karşın kira enflasyonu, satılık konut fiyatlarındaki artıştan farklı olarak genel enflasyonun üzerinde kalmaya ve reel bazda yükselmeye devam etti.

EN YÜKSEK KİRA ENFLASYONU İZMİR’DE

Ocak ayı itibarıyla yıllık kira enflasyonunun en yüksek olduğu bölge yüzde 38,54 ile İzmir oldu. İzmir’i yüzde 38,28 artışla Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce’nin yer aldığı bölge izledi.

Üçüncü sırada yüzde 38,13 artışla İstanbul yer alırken, dördüncü sırada yüzde 37,85 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane’nin bulunduğu bölge yer aldı.

METREKARE BAŞINA KİRA BEDELLERİ AÇIKLANDI

TCMB, değerlemesi yapılan konutların birim kira verilerini de üç aylık dönemler halinde yayımlamaya başladı. 2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla Türkiye genelinde metrekare başına ortalama kira 224,75 TL olarak hesaplandı.

Metrekare başına 367,86 TL ile İstanbul listenin ilk sırasında yer aldı. İstanbul, hem Türkiye ortalamasının hem de diğer büyük şehirlerin üzerinde bir seviyede bulunarak kira piyasasında öne çıktı.

İstanbul’u metrekare başına 325,82 TL ile Muğla ve 252,18 TL ile İzmir izledi. Çanakkale’de metrekare başına kira 235,50 TL, Antalya’da ise 230,90 TL olarak hesaplandı ve her iki il de Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı.

Metrekare başına 216,18 TL ile Aydın, 210,07 TL ile Ankara, 209,37 TL ile Edirne, 209,10 TL ile Kocaeli ve 206,50 TL ile Balıkesir ortalamanın altında kaldı.

Yeterli veri bulunan iller arasında en düşük ortalama kira metrekare başına 94 TL ile Mardin’de ölçüldü. Mardin’i metrekare başına 100 TL ile Ağrı ve Muş takip etti.