Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye Petrolleri ile ABD'li ExxonMobil arasında anlaşma

Türkiye Petrolleri ile ABD'li ExxonMobil arasında anlaşma

9.01.2026 11:30:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Türkiye Petrolleri ile ABD'li ExxonMobil arasında anlaşma

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ExxonMobil’in alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında, petrol ve doğal gaz sektöründe mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Cem Erdem ile Exxonmobil adına Başkan Yardımcısı John Ardill, İstanbul'da düzenlenen törende imzaları attı.

Törene refakat eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli petrol şirketimiz TPAO ile ExxonMobil alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları kapsayan petrol ve doğal gaz sektöründe bir mutabakat zaptı imzalandı. Derin deniz arama ve sondajındaki teknik yeteneklerimizi, ExxonMobil'in uluslararası deneyimiyle birleştirerek, operasyonel etkinliğimizi artırmayı ve yeni keşiflerin önünü açmayı hedefliyoruz. Enerjide bağımsız bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda, uluslararası iş birlikleriyle kurumsal kapasitemizi güçlendiriyor ve bölgemizin enerji merkezi olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

 

 

ABD merkezli en büyük petrol ve gaz şirketiyle Karadeniz ve Akdeniz'de yeni arama alanlarını içeren anlaşma, karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları da kapsayacak.

İlgili Konular: #TPAO #exxonmobil

İlgili Haberler

Venezuela–ABD hattında petrol diplomasisi: Müzakereler sürüyor
Venezuela–ABD hattında petrol diplomasisi: Müzakereler sürüyor Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela (PDVSA), ABD'ye ham petrol satışı için müzakerelerin ilerlediğini ve bunun "tamamen ticari bir işlem" olduğunu bildirdi.
ABD Venezuela petrolü planını açıkladı: 'Kaynaklar muazzam...'
ABD Venezuela petrolü planını açıkladı: 'Kaynaklar muazzam...' ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Venezuela'da görmek istedikleri değişiklikleri sağlamak için ülkenin petrol satışlarını kontrol etmeleri gerektiğini söyleyerek, Venezuela petrolünü "süresiz" şekilde satacaklarını ifade etti.
Trump’tan Venezuela açıklaması: 30–50 milyon varil petrol ABD’ye verilecek
Trump’tan Venezuela açıklaması: 30–50 milyon varil petrol ABD’ye verilecek ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini belirtti.