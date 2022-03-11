2026’da bedelsiz olarak Hazine’ye devredilecek olan TT’yi TVF aldı

11 Mart 2022 Cuma, 04:00

Türkiye Varlık Fonu (TVF) 2026’da zaten herşeyiyle sıfır bedelle Hazine’ye devredilmesi gereken Türk Telekom’un (TT) yüzde 55’lik hissesini 1.6 milyar dolara almak için sözleşme imzaladı. Bunun dışında bankalara temettü payı da verilecek. Böylece kamu dört yıl sonra zaten bedelsiz olarak Hazine’ye geçmesi gereken TT’ye milyonlarca dolar ödeme yapmış olacak. Yurttaşın sırtına yeni yük binecek.

TT’nin yüzde 55 hissesi, Hariri ailesine kredi kullandırıp sonra geri alamayan bankalarda bulunuyordu. Bu bankalar LYY Telekomünikasyon AŞ’yi (LYY) kurmuştu. Bir süredir LYY ile TVF arasında görüşmeler devam ediyordu. Bu görüşmelerde anlaşma sağlandı. TVF’den yapılan duyuruda, LYY ile TT toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için pay satın alım sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Açıklamada, satın alım bedelinin 1 milyar 650 milyon dolar olarak belirlendiği kaydedildi. Buna ek olarak, TT’nin genel kurulu tarafından dağıtımına karar verilecek temettü tutarından LYY’nin yüzde 55 payına denk gelen kısmı da LYY’ye ödenecek. TT özelleştirme kapsamında 2005’te Ortadoğu merkezli Ojer Telekom’a 6.5 milyar dolara satılmıştı. Ancak bu şirket çektiği 4.75 milyar dolarlık krediyi ödeyememişti.

"HERKES ZARARDA"

Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet de TVF’nin TT’yi almak için yaptığı görüşmeleri haberleştirmişti. TVF, dört yıl sonra Hazine’ye bedelsiz devredilecek olan TT’ye 1.6 milyar dolar+temettü ödeyecek. Ayrıca TT’nin zarar ettiği de biliniyor. Buna karşın Hazine’ye devrinden 4 yıl önce zarar eden bir şirket için kamu 1.6 milyar dolar ödeme yapmış olacak. TT’nin toplam piyasa değerinin 2.3 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Yüzde 55 hissesi için 1.6 milyar dolar belirlenmiş oldu. Buna karşın bankaların OGER’den alacakları 4.75 milyar dolardı. Sonuç olarak bankalar da TT’de zarar etmiş oldu. TT’ye birçok banka kredi sağladı. Akbank 1.7 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar ve İş Bankası 500 milyon dolar ile ilk sıralarda yer alıyor.