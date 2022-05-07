Türkiye'de en çok satan otomobil markaları açıklandı
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Nisan ayında en çok satan otomobil markası ise beklenenin aksine Fiat değil Renault oldu.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin son verilerini yayımladı. Nisan 2022'de gerçekleştirilen satışlar baz alınarak hazırlanan veriler, pazardaki daralmanın devam ettiğini gözler önüne seriyor.
ODD'nin araştırmasına göre Nisan 2022'de 45.564 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu satış miktarı, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5.8 düşük. Bu rakamlara hafif ticari araçlar da eklendiğinde 60.035 adet satış gerçekleştiğini görüyoruz ki bu miktar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 daralma anlamına geliyor. Son 10 yıllık verilere baktığımızda, otomobil satışlarının ortalamadan yüzde 5.1 düşük olduğuna tanıklık ediyoruz. Nisan 2022'nin verilerinin gelmesiyle birlikte 2022 yılındaki otomobil ve hafif ticari araç satış sayısı, 212.085 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki satış sayısı 260.148'di.
VERGİLER ÖNCELİKLİ KRİTER
Yapılan araştırmalar, vatandaşın araba almadan önce hangi vergi dilimi içerisinde olduğunu araştırdığını gözler önüne serdi. Çünkü Ocak-Nisan 2022 arasında gerçekleştirilen otomobil satışlarının yüzde 89,8'i düşük vergi diliminde olan, yani A, B ve C segment modellerden oluştu. 2022'nin başından beri 76.091 adet (yüzde 46.9) C segment otomobil satışı gerçekleştirilirken, B segment satışları ise 68.737 (yüzde 42.3) olarak kayıtlara geçti.
NİSAN 2022'DE EN ÇOK SATAN MARKALAR
- Renault: 8.953 satış
- Fiat: 8.703 satış
- Ford: 6.123 satış
- Volkswagen: 5.962 satış
- Toyota: 4.977 satış
- Hyundai: 4.354 satış
- Citroen: 2.831 satış
- Dacia: 2.179 satış
- Kia: 2.032 satış
- Honda: 1.875 satış
2022'NİN TAMAMINDA EN ÇOK SATAN MARKALAR
- Fiat: 31.130 satış
- Renault: 29.571 satış
- Ford: 20.308 satış
- Volkswagen: 16.543 satış
- Hyundai: 15.970 satış
- Toyota: 15.053 satış
- Dacia: 11.209 satış
- Peugeot: 9.198 satış
- Citroen: 9.150 satış
- Opel: 8.730 satış
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