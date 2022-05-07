Türkiye'de en çok satan otomobil markaları açıklandı

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 00:00

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin son verilerini yayımladı. Nisan 2022'de gerçekleştirilen satışlar baz alınarak hazırlanan veriler, pazardaki daralmanın devam ettiğini gözler önüne seriyor.

ODD'nin araştırmasına göre Nisan 2022'de 45.564 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu satış miktarı, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5.8 düşük. Bu rakamlara hafif ticari araçlar da eklendiğinde 60.035 adet satış gerçekleştiğini görüyoruz ki bu miktar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 daralma anlamına geliyor. Son 10 yıllık verilere baktığımızda, otomobil satışlarının ortalamadan yüzde 5.1 düşük olduğuna tanıklık ediyoruz. Nisan 2022'nin verilerinin gelmesiyle birlikte 2022 yılındaki otomobil ve hafif ticari araç satış sayısı, 212.085 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki satış sayısı 260.148'di.

VERGİLER ÖNCELİKLİ KRİTER

Yapılan araştırmalar, vatandaşın araba almadan önce hangi vergi dilimi içerisinde olduğunu araştırdığını gözler önüne serdi. Çünkü Ocak-Nisan 2022 arasında gerçekleştirilen otomobil satışlarının yüzde 89,8'i düşük vergi diliminde olan, yani A, B ve C segment modellerden oluştu. 2022'nin başından beri 76.091 adet (yüzde 46.9) C segment otomobil satışı gerçekleştirilirken, B segment satışları ise 68.737 (yüzde 42.3) olarak kayıtlara geçti.

NİSAN 2022'DE EN ÇOK SATAN MARKALAR

Renault: 8.953 satış

Fiat: 8.703 satış

Ford: 6.123 satış

Volkswagen: 5.962 satış

Toyota: 4.977 satış

Hyundai: 4.354 satış

Citroen: 2.831 satış

Dacia: 2.179 satış

Kia: 2.032 satış

Honda: 1.875 satış

2022'NİN TAMAMINDA EN ÇOK SATAN MARKALAR