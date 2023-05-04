Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları hangileri? Nisan 2023'de Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları

Yayınlanma: 04.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 04.05.2023 - 07:00

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3 oranında artarak 333.650 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 55,7 oranında artarak 252.819 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 62,7 artarak 80.831 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Nisan ayında yüzde 62,7, otomobil pazarı yüzde 69,9, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 40,1 oranında arttı.

Nisan 2023'de Türkiye'de en çok satılan otomobil marka ve modelleri...