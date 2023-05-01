Elektrikli otomobillerde yüzde 54 seviyesine çıkan gümrük vergisi markaları durdurdu: Ek vergi Çinlileri ürküttü!

Yayınlanma: 01.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2023 - 04:00

Çinli SAIC Motor’un sahibi olduğu İngiliz otomobil markası MG, yeni modeli MG4 için basın toplantısı düzenledi. Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kaan Dağtekin, MG ile birkaç markanın daha sahibi olan, Çin’in en büyük otomobil üreticisi SAIC’nin Avrupa pazarına yönelik üretim konusunda Türkiye’nin de alternatif ülkelerden biri olduğunu, ancak vergi artışıyla sürecin durakladığını açıkladı.

Türkiye pazarı ve elektrikli otomobillerin pazardaki durumuyla ilgili sorulara yanıt veren Dağtekin, yılda 7 milyon adet otomobil üreten SAIC’nin Türkiye’ye yatırım yapması için iki yıldır çalışmalar yaptıklarını, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden destek aldıklarını ve sanayi ve teknoloji bakanıyla çeşitli görüşmelere yaptığını söyledi.

SAIC DESTEK VERDİ

Vergi mevzuatı ve gümrük vergisine değinen Dağtekin şöyle konuştu:

“Sürekli vergi mevzuatı değişen, sürekli oyun kuralları değişen bir ülke için yatırım yapmak ve riske girmek mi yoksa daha durağan, daha önü arkası belli bir yerde yatırım yapmak mı? Dolayısıyla bu çabamızda bir darbe aldık ama uğraşmaya devam edeceğiz. Hâlâ umudumuz var. Yüzde 54’e yükselen gümrük vergisi nedeniyle rekabetçi fiyat oluşturma konusunda zorlandık ama SAIC’nin verdiği destekle MG4’ün giriş fiyatını 969 bin TL’de tutabildik. Eski vergi oranları devam ederse fiyat 800 bin TL’nin altına inebilir.”

ANLAŞMA YAPILABİLİR

BDDK’nin yeni genelgesiyle Türkiye’de üretilen elektrikli otomobillere yönelik kredi desteği konusundaki soruma cevap veren Dağtekin, kamu ya da özel bankalarla markaların faiz oranıyla ilgili anlaşma yapabileceklerini ancak BDDK’nin kredi kullanma oranı ve vadelerle ilgili bir cevabının olmadığını söyledi.

TÜRKİYE’DE İKİ FARKLI KUR

Seçime kadar pazarda temponun yüksek olacağını, seçimden sonrası için belirsizliğin söz konusu olacağına dikkat çeken Dağtekin, “Türkiye’nin cari açığı ve Merkez Bankası’nın mevcut pozisyonu endişelerimizi biraz artırmaya başladı. Türkiye’de iki farklı kur oluşmaya başladı, ki bence her şeyin ötesinde bu bir risk. Seçimden sonra çok başka tablolar çıkabilir. Artık Merkez Bankası ile ilgili şeyler ekonomide eskisi kadar etkili değil” açıklamasını yaptı.

ÖTV ZAMANLA DÜŞÜRÜLEBİLİR

ÖTV indirimi ya da ÖTV’nin kaldırılmasına yönelik ise Dağtekin şunları söyledi:

“ÖTV’nin düşeceğine ihtimal vermiyorum. Tabii şu olabilir, ilk otomobil alanlar için ÖTV’de bir indirim, bir ilk adım avantajı sağlanabilir. Bizim ODMD ile hükümete sunduğumuz bir önerimiz vardı: ÖTV’nin 10 yıl içinde yavaş yavaş inmesi. Çünkü ÖTV’yi bugün indirdiniz tamam çok güzel otomobil alacak kişileri mutlu ediyorsunuz ama milyonlarca insanın da araçlarının da ikinci el değerlerini düşürüyorsunuz.”

MG4 ELECTRİC GELDİ

MG’nin yüzde 100 elektrikli yeni modeli MG4 Electric, Türkiye’de 969 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. MG4 Electric, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım ve güç seviyesi ile geldi. 170 HP’lik Comfort versiyonu 350 km menzil sunarken 1 milyon 269 bin TL’den satılan 204 HP’lik Luxury versiyonunda menzil 435 km’ye ulaşıyor. Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “İlk parti araçlarımız daha gelmeden yolda satıldı. 2023 yılı MG4 Electric satış hedefimiz 2 bin adet. Ayrıca bu sene sonu itibarıyla ulaşacağımız 25 nokta ile zaten pazarın yüzde 85’ini kapsamış olacağız” dedi.

SABİT FİYAT UYGULAMASI

Elektrikli otomobil üreticisi Skywell, Türkiye’de satışa sunulan ET5 LR Legend modeli için sabit fiyat kampanyası başlattı. Mayısta araç siparişi verip haziranda teslim alacaklar, fiyat farkı ödemeyecek. ET5 LR Legend, Türkiye’de nisan başında 1.499.000 TL’den satışa sunulmuştu. Türkiye pazarında ve Avrupa’nın 15 ülkesinde Skywell’in distribütörlüğünü yapan Ulu Motor AŞ’nin CEO’su Mahmut Ulubaş, “Elektrikli araçların tüketicilere ulaşmasına imkân sağlamak için kampanyamızı hayata geçirdik. Elektrikli araç pazarı ve çevreci otomobil teknolojilerinin büyümesi ve yaygınlaşması için tüm çalışmaları yapacağız. Mayısta yükselmesi beklenen döviz kurlarına karşın sabit fiyat garantisini müşterilerimize sunduk” dedi.

SORUN NAKİT AKIŞI

Otomotiv satış sonrası pazarında geçen yılın son döneminde başlayan yükseliş trendi ilk çeyrekte de devam etti. 2023’ün ilk çeyreğinde satış, ihracat ve istihdamını artıran sektör, yılın ikinci çeyreğinde de satışlarda yüzde 9.83 artış bekliyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2023 Yılı 1. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; yılın ilk çeyreğinde, 2022’nin aynı dönemine göre yurtiçi satışlarda ortalama yüzde 16.5’lik artış yaşandı. Sektördeki problemler anketin yine en dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturdu. Üyelerin, 2023 yılının ilk çeyreğinde gözlemlediği problemlerin başında ilk kez “nakit akışında yaşanan sorunlar” geldi.

YENİ SERİ TANITILDI

Mercedes-Benz’in E segmentindeki temsilcisi E serisinin yeni nesli tanıtıldı. Türkiye’de yılsonuna doğru E180 ve E220 d 4MATIC versiyonları satışa sunulacak olan yeni E serisi eskisine göre daha sportif tasarımı dikkat çekiyor. Avrupa’da motor seçeneklerinin yarısını şarj edilebilir hibrit motorlar oluşturacak. Türkiye’de ise ilk etapta hafif hibrit motorlar sunulacak. Türkiye pazarına özel geliştirilen E180’deki 167 HP gücündeki benzinli motora, 23 HP gücünde (17 kW) elektrik motoru destek veriyor.

NANO OTOMOBİL TÜRKİYE’DE

Türkiye distribütörlüğü Doğan Trend Otomotiv’in üstlendiği Silence’ın nano araç segmentinde ilk ve tek klimalı seçeneğiyle dikkat çeken S04 modeli, ilk kez Motobike İstanbul’da sergilendi. Türkiye pazarında satışları devam eden iki tekerlekli S01 ve S02 modellerine ek olarak S04 modeli de yaz aylarında, klimalı versiyonuyla satılacak.

LASTİK KAMPANYASI

LastikPark, Hankook ile yaz ve dört mevsim lastik satın alımlarına özel bir kampanya başlattı. 31 Mayıs’a kadar sürecek kampanyada, tek seferde yapılacak dört adet 16 inç jant lastiği için 350 TL, 17 inç jant lastiği için 500 TL, 18 inç jant ve üzeri lastikler için 650 TL değerinde dijital alışveriş kodu tanımlanacak. Tanımlanan kod, gıdadan giyime, mobilyadan ev tekstiline birçok mağazada kullanılabilecek.