Türkiye'de yaklaşık 8,3 milyon konutun deprem sigortası yok: İstanbul'da her 3 konuttan biri sigortasız

Yayınlanma: 17.08.2023 - 13:34

Güncelleme: 17.08.2023 - 13:34

Büyük can ve mal kaybına neden olan Marmara Depremi'nin 24. yıl dönümü dolayısıyla derlenen bilgilere göre, deprem kuşağında bulunan Türkiye'de her geçen gün konuya ilişkin bilinç artsa da henüz istenilen seviyeye ulaşılmış değil.

Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kampanya düzenledi.

KONUTLARIN YÜZDE 58'İ SİGORTALI

Sigortalılık oranının istenilen düzeye çıkması için çalışmalar devam ediyor. Ancak 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerle yeniden sarsılan Türkiye'de zorunlu deprem sigortasına sahip konut oranının hala istenilen seviyelerde olmadığı görüldü.

Bugün itibarıyla ülke genelinde bulunan 20 milyon 32 bin adet konutun yüzde 58,7'sine denk gelen 11 milyon 756 bin 617'sinin sigortası bulunuyor, sigorta yaptırılmayan konut sayısı ise 8 milyon 275 bin 383'e ulaşmış durumda.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği tarihte 10 milyon 960 bin 389 olan deprem sigortalı konut sayısı aradan geçen 6 ayı aşkın sürede yaklaşık 800 bin arttı.

İSTANBUL'DA HER 3 KONUTTAN BİRİ SİGORTASIZ

Sahip olduğu yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık kenti olan ve ekonominin lokomotifi konumundaki İstanbul'da her 3 konuttan birinin deprem sigortası bulunmuyor.

Uzmanların 7,5 ve üzerinde şiddete sahip bir depremin beklendiğini belirttiği megakentte 4 milyon 153 bin adet konuttan 1 milyon 433 bin 355 adedinin (yüzde 34,5) sigortasız olduğu görülüyor.

Türkiye'nin en kalabalık ilk 3 şehri ele alındığında sigortalı konut oranı İstanbul'da yüzde 65,5'e, Ankara'da yüzde 57,9'a, İzmir'de yüzde 63,1'e yükselmiş durumda.

İLK SIRADA MARMARA BÖLGESİ YER ALIYOR

Bölgeler bazında ele alındığında en yüksek sigortalılık oranı yüzde 67 ile Marmara'da görülürken, Ege yüzde 59,4 ile ikinci, Doğu Anadolu yüzde 57,8 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Konutların Akdeniz'de yüzde 54,1'ine, İç Anadolu'da yüzde 53,9'una, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 51'ine, Karadeniz'de ise yüzde 48,4'üne sigorta yaptırıldığı görülüyor.

SİGORTALILIK ORANI EN YÜKSEK İLLER BOLU VE DÜZCE OLDU

Ülke genelinde zorunlu deprem sigortasına sahip konut oranı en yüksek olan illerin başında yüzde 91,9 ile Bolu gelirken, onu yüzde 91,6 ile Düzce takip ediyor.

Söz konusu oran Yalova'da yüzde 87,9, Tekirdağ'da yüzde 84,9, Bingöl'de yüzde 84,3, Sakarya'da yüzde 84,2, Muğla'da yüzde 83,3, Van'da yüzde 77,3 şeklinde.

Zorunlu deprem sigortalılık oranı en düşük kentler ise yüzde 28,4 ile Hakkari, yüzde 33,5 ile Gümüşhane, yüzde 35 ile Bayburt şeklinde sıralanıyor.