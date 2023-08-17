Marmara Depremi'nin yıldönümünde çarpıcı manşet

Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:01

Güncelleme: 17.08.2023 - 11:01

Bundan tam 24 yıl önce bugün 17 Ağustos 1999’da Türkiye en karanlık günlerinden birini yaşadı. 7.4 büyüklüğünde, merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 45 saniyelik sarsıntı Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Bir deprem ülkesi olan Türkiye, depreme hazırlıksız olmanın bedelini en ağır şekilde ödedi.

17 Ağustos’un 24. yıldönümünde yerel gazete Söz Sakarya ise depreme ilişkin çarpıcı bir manşet hazırladı.

"Belki anlaşılır diye kırk kere yazdık" başlığıyla atılan manşette "Yeni deprem geliyor biz depreme hazır değiliz" denildi.