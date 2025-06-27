TÜRKONFED, ekonominin itici gücü olan KOBİ’lerin sorunlarının arttığını raporlaştırdı: 'İlk hedef ayakta kalma'

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, toplam girişimlerin yüzde 99.7, istihdamın yüzde 70.5 ve üretim değerinin yüzde 41.6’sını oluşturulan KOBİ’lerin sorunlu bir dönemden geçtiğini söyledi.

27 Haziran Dünya KOBİ Günü nedeniyle açıklama yapan ve “Bugün KOBİ’ler büyümeye değil, hayatta kalmaya çalışıyor” diyen Sönmez, sahadaki çalışmalar ve düzenledikleri anketlere göre geçen yıl her dört işletmeden üçünün finansmana erişimde güçlük yaşadığını, her iki işletmeden birinin de bu nedenle iş hacmini daraltmak zorunda kaldığını anımsattı. Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yılın ilk yarısında da benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Farklı coğrafyalarda süren savaşlar, Trump dönemiyle yükselen ticaret savaşları, finansal daralma, yüksek enflasyon ve siyasi gelişmelerin oluşturduğu çoklu kriz ortamı bu yıl da işletmelerin omuzlarına ciddi bir yük bindirdi. Enflasyonun öngörülemez boyutlara ulaşması, işletmelerin maliyet hesaplarını zorlaştırdı ve fiyatlama mekanizmalarını sekteye uğrattı. Bu belirsizlik ortamında bir de finansmana erişimin kısıtlanması, KOBİ’lerin günlük nakit akışı yönetimini sürdürmekte dahi zorlanmasına yol açtı.”

TEMİNAT KOLAYLIĞI

Sönmez, bu sorunların aşılması için çözüm önerilerinin ana başlıklarını ise şöyle sıraladı: Kredi mekanizmalarının çeşitlendirilmesi. Teminat yapısının esnetilmesi. KOBİ’lerin finansal okuryazarlık ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması. Makroekonomik istikrar ve öngörülebilirlik. Bölgesel farklılıkların gözetildiği finansal programlar.

122 MİLYAR TL BATIK

BDDK’nin dün yayımladığı verilerine göre 20 Haziran (25. hafta) itibarıyla KOBİ’lerin kullandığı toplam krediler, 2024 sonuna kıyasla yüzde 13.5, geçen yılın aynı haftasına kıyasla yüzde 31.1 artarak 4 trilyon 725 milyar liraya ulaştı. Bu kapsamda takipteki (batık) KOBİ kredileri, aynı sırayla yüzde 44.2 ve yüzde 108.1 artarak 122.5 milyar liraya yükseldi. Nisan 2025 sonu itibarıyla bankalardan nakdi kredi kullanan KOBİ sayısı ise 4 milyon 681 bin düzeyinde.

ABD'NİN POLİTİKALARI CİDDİ RİSK

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, dernek tarafından hazırlanan “Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi”nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ekonomide rekabetin yeniden şekillendiğine dikkat çekerek Türkiye’nin doğru adımlar atması halinde bu değişim sürecinden avantajlı çıkabileceğini açıkladı.

Turan, dünyada korumacılığın arttığını, gümrük vergileri nedeniyle uluslararası ticaretin yavaşladığını ve tedarik zincirlerinde bölgeselleşme eğilimlerinin güçlendiğini söyleyerek bu belirsizlik ortamında şirketlerin ve ülkelerin karar alma süreçlerinin zorlaştığını vurguladı. ABD’nin uygulamaya başladığı gümrük vergilerinin küresel ekonomi için en ciddi risklerden biri olacağını belirten Turan, Türkiye’nin bu süreçte altyapı yatırımları, coğrafi avantajı ve özel sektörünün dinamizmiyle öne çıkabileceğini ifade etti.

REKABETTE 2015'E GERİLEDİK

Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi kapsamında ise Türkiye’nin imalat sanayisi sektörleri ara malı, enerji, işgücü ve finansman maliyetleri) değerlendirildi. Akademik danışmanlığını Prof. Dr. Hakan Kara’nın yürüttüğü endeks (TÜSİAD-RGE), 2025 yılının ilk çeyreğinde 86.1 seviyesinde sabit kaldı. yıllık bazda ise yüzde 8.9 oranında gerileyerek 2015 başlangıç seviyesinin altına indi.