TÜRMOB Genel Başkanı Yıldız'dan kayıt dışı uyarısı: 'Yüksek vergi ve prim yükleri kayıt dışılığı besliyor'

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, TÜRMOB’un Ekim ayında gerçekleştirilen 25. Genel Kurulu sonrasında göreve gelmesinin ardından basınla tanışmak üzere toplantı düzenledi. Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantıda, TÜRMOB’un yeni döneme ilişkin hedefleri ve güncel ekonomik tartışmalar üzerinde duruldu.

''KAMUDA SAHİCİ TASARRUFLARA GİDİLMELİ''

Yıldız, ilk olarak mesleklerinin kapsamını ve kamuya olan yararını anlattı. Daha sonra basın açıklaması yapan Yıldız, mali müşavirlik mesleğinin ülke ekonomisinde önemli bir role sahip olduğunu belirterek mesleğin yeni zorluklarla karşı karşıya olduğunu aktardı. Yıldız, enflasyon oranının seyrine ilişkin yaptığı açıklamada, “Son dönemde enflasyon oranlarında gözlenen seyir, fiyat istikrarının halen ekonomi politikalarının merkezinde yer aldığını göstermektedir. Dezenflasyon çabaları sürmektedir. Enflasyonla mücadelede kalıcı başarı sağlanabilmesi için para politikası ile maliye politikasının uyumunun sürdürülmesi, kamuda sahici tasarruflara gidilmesi ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesi kritik önemdedir. Enflasyonun düşeceğine ilişkin beklentilerin bozulması faizlerin indirilmesini de zorlaştırmaktadır” dedi. Milli gelirde kaydedilen büyüme oranlarının yanında büyümenin niteliği ve sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çeken Yıldız, “Milli gelire en büyük katkı hizmetler tarafından gelmektedir. Üretim tarafının katkısı nispeten azalmıştır. Tüketim ağırlıklı büyüme yapısının yerini; üretim, yatırım, verimlilik artışı ve ihracat odaklı bir yapıya bırakması, orta ve uzun vadede makroekonomik dengelerin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Katma değerli ürün ve hizmet üretmenin önemi çok daha belirgin hale gelmiştir. Büyümenin bu şekilde desteklenmesi, ekonomik dayanıklılığı artıracaktır. Büyümenin niteliği, vergi politikalarının oluşturulmasını da etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

''VERGİ TABANINI DARALTIYOR''

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin vergi tabanını daralttığını, sosyal güvenlik sistemini zayıflattığını, rekabet eşitliğini bozduğunu vurgulayan Yıldız, “ TÜİK ve OECD verilerine göre son yıllarda Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranında düşüş yaşansa da özellikle küçük ölçekli işletmeler, hizmet sektörü, tarım ve geçici çalışma alanlarında kayıt dışılık hâlâ belirgin seviyededir” değerlendirmesini yaptı. TÜİK ve OECD verilerinden alıntı yapan Yıldız, OECD ülkelerinde kayıt dışı ekonominin yüzde 15 ile 20 arasında, Türkiye’de yüzde 25-30 arasında olduğunu belirtti. Yıldız, “Yüksek vergi ve prim yükleri, denetim kapasitesi, nakit ekonomisinin yaygınlığı, göç ve düşük vasıflı işgücü gibi faktörler kayıt dışılığı besleyen unsurlar arasında görünüyor. Ayrıca Türkiye’de kara paranın aklanması olayları, MASAK tarafından takibi sıkılaştırılmakta. Dijitalleşme, e-fatura/e-arşiv fatura uygulamaları, POS ve banka hareketlerinin izlenmesi gibi politikalar kayıt dışılığı azaltma yönünde ilerleme sağlasa da kalıcı çözüm için vergi sisteminin sadeleşmesi, işgücü maliyetlerinin dengelenmesi, kayıtlı olmayı teşvik eden mekanizmalar ve toplumsal vergi uyumunun artırılması kritik öneme sahip bulunmaktadır” diye konuştu.

‘AKTİF ÇALIŞAN ORANI ÇOK DÜŞÜK’

OECD ülkelerinde ortalama iş gücüne katılıma oranının yüzde 74 iken Türkiye’de yüzde 53,2, OECD ülkelerinde ortalama istihdam oranının yüzde 70 civarındayken Türkiye’de yüzde 49,1 olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Kısacası ülkemizde aktif çalışan oranı çok düşüktür, bu da dengelerin bozulmasına yol açmaktadır. İşgücü piyasasında istihdam artışının kalıcı ve nitelikli olmasını, gençler ve kadınlar başta olmak üzere geniş kesimlerin üretim sürecine katılımının artırıldığını da görmemiz gerekmektedir. Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi, sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır” değerlendirmesini yaptı.

‘YOĞUN BİR EĞİTİM FAALİYETİNE GİRDİK’

Mali müşavirlik mesleğinin karşı karşıya olduğu zorlukları da sıralayan Yıldız, “Mali müşavirlik mesleği, yaşadığımız dijital çağda büyük bir dönüşümle karşı karşıya bulunuyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan ‘2025 Mesleklerin Geleceği’ raporuna göre; yapay zekâ, otomasyon, makine öğrenmesi, akıllı yazılımlar ve benzeri teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte beyaz ve mavi yaka mesleklerin önemli oranda dönüşeceği, bu bağlamda muhasebeciliğin de yapay zekâ destekli yazılımlar tarafından ikame edileceği öngörüsünde bulunulmuştur. Mali İdarenin de birçok işlemi dijital ortama taşıdığı bu dönemde, meslek mensuplarının yapay zeka ve tamamlatıcı ileri teknolojileri kullanma becerilerinin artması için TÜRMOB yoğun bir eğitim faaliyeti içine girmiş bulunuyor” diye konuştu. ANKARA

VERGİ REFORMU İÇİN ÇALIŞILACAK

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, Türkiye’de kayıt dışı ekonominin vergi sistemine olumsuz etkilerine ilişkin hükümet yetkilileriyle “vergi reformu” kapsamında bazı görüşmeler yaptıklarını belirtti. Yoksul yurttaşlardan çok, zengin yurttaşlardan az alınan vergi miktarının düzelmesi ve düzgün bir tabana oturması amacıyla yapılan görüşmeler ışığında TÜRMOB’un alanında uzman isimlerden oluşan bir grup kurarak çalışmaya başlayacağı öğrenildi.