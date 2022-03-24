TÜSİAD, yeni yönetim kurulu başkanını seçecek

24 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Patronlar Kulübü olarak tanımlanan ve geçen yıl 50. yılını kutlayan TÜSİAD, yeni yönetim kurulu başkanını seçmek için hazır.

Başkanlık koltuğunda pandemi nedeniyle uzatmalı olarak toplam üç yıl süreyle oturan Simone Kaslowski, yerini 29 Mart’ta halen Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanlığı’nı sürdüren Orhan Turan’a devredecek. Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı ise bir süre daha Tuncay Özilhan’ın omuzlarında kalacak.

Bir zamanlar hükümet “devirecek” kadar etkin olan TÜSİAD’ın yıldızı AKP iktidarıyla hiç barışmadı. Ekonomideki yanlışları eleştiren, demokrasi ve hukuk devleti vurgusu yapan TÜSİAD, her açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük tepkisiyle karşılaştı. Bu yüzden Koç’tan Sabancı’ya en büyük sermaye grupları “bekleme odasında” durur hale geldi. Ve bu nedenle TÜSİAD Başkanlığı adeta “ateşten gömlek” oldu.

50 BİN ŞİRKET ÜYE

TÜSİAD, salgın sürecinde Kaslowski ile düşük profilli bir görünüm sergiledi. Geçen yıl Kaslowski yeniden başkan olsa da bu yıl seçim yine gündeme geldi. Yeni başkan adayı ise yönetimin dışından, TÜSİAD’ın üye sayısını çok fazla artırmamak için yıllar önce Anadolu’dan üye olmak isteyenleri bir araya getirdiği sektörel ve bölgesel derneklerin üst örgütü TÜRKONFED’den geliyor. Bu örgüt 26’sı bölgesel, dördü sektörel 30 federasyon ve 284 dernek üzerinden 50 bine yakın şirketi temsil ediyor. Turan ise yalıtım şirketi ODE’nin sahibi. TÜRKONFED’de son derece başarılı çalışmaları olan Turan, iktidarın yanlış bulduğu politikalarına en hızlı tepkiyi veren, her konuda gündem oluşturan çalışmalar yapan, çekinmeden konuşabilen çok az sayıda iş insanı arasında yer aldı. Onun yönetiminde TÜRKONFED yeşil dönüşümden toplumsal cinsiyet eşitliğine pek çok soruna da odaklandı.

Şimdi TÜSİAD, Turan’ı başkan seçerek sessizlik kulvarından çıkıp toplumsal tüm sorunlara ilişkin raporlar hazırladığı, öneriler getirip gündem yarattığı eski günlerine döner mi? Bu ihtimali düşük değil ve muhtemelen Türkiye’nin değişim sinyalleri veren politik ikliminde TÜSİAD’ın sesinin de duyulacağı günler geliyor...