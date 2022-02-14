Migros işçileri TÜSİAD'ın önünde: 6 arkadaşımız komalık oldu, 'hırsız' diye iftira atıldı

14 Şubat 2022 Pazartesi, 16:36

Esenyurt'taki Migros Depo işçilerinin düşük maaş dayatmasına karşı başlattığı iş bırakma eylemi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin önünde devam etti.

Migros’un deposunda çalışan işçilerin 4 TL'lik zam talebine gelen itiraza karşı başlattığı eylemin 12. gününde işçiler, TÜSİAD önünde Migros'un sahibi ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'a seslendi.



Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'ın (DGD-Sen) desteğiyle devam eden eylemde, işten çıkarılan İ.Y., bir bardak çay yüzünden iftiraya maruz kaldıklarını iddia etti.





İ.Y., ''Biz eylemdeyken çıkarılmayan 5-6 tane arkadaşımız vardı. Onlar arasından çalışan bir kız, koronavirüse yakalanmış. Bunun sonrasında işe geldi. Ondan bir bardak çay istedik. Zaten çayı amirlerinin bilgisinde getirdi. Amirler ona o bardağı vermiş, bize çayı öyle getirdi. Getirdiğinden dolayı hırsızlık damgasıyla işten çıkarıldı. Kız işten çıkarıldığı için haykıra haykıra ağladı. Biz hırsız değiliz ki" ifadelerini kullandı.

İ.Y., depoda arkadaşlarının uğradığı şiddete dair ise şöyle konuştu:

''Bizim 500 kişilik sayımız yetersiz gelince dışarıdan günlükçü arkadaşlar getirdiler. Arkadaşlar bize yardım amaçlı gelmişlerdi, günlük çalışıp gidiyorlardı. Bizden 6 tane arkadaşımız işi öğretmek için gündelikçilerin başında durup, onlara yardım ediyordu. 6 arkadaşımız sırf bu yüzden komalık edilene kadar dövüldüler. İçeri ne polis ne ambulans giremedi."