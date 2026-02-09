Uber, Getir’i resmen satın aldı: Dev ortaklıkta imzalar atıldı!

Uber, yatırım fonu Mubadala’nın portföyünde yer alan Getir hizmetlerini satın almak üzere anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamada satın almanın Bitaksi ve Getir finans faaliyetlerini kapsamadığı belirtilirken, işlem bedelinin gün içinde resmi olarak duyurulacağı aktarıldı.

Uber’den yapılan değerlendirmede, şirketin hızlı teslimat alanındaki büyüme stratejisine dikkat çekilerek Türkiye’nin bu kapsamda önemli bir pazar olduğu vurgulandı. Açıklamada, Türkiye’deki dijital ekonomi ve tüketici dinamiklerinin Uber’in uzun vadeli planları açısından belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

UBER’DEN TÜRKİYE VURGUSU

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, anlaşmaya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

Büyüyen dijital ekonomisi ve dinamik tüketici kitlesiyle Türkiye, Uber’in uzun vadeli yatırım yapma kararlılığını sürdürdüğü bir pazardır. Bu iki güçlü platformu bir araya getirerek; tüketiciler, kuryeler ve işletmeler için daha fazla değer yaratan, canlı ve rekabetçi bir ekosistemin büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz.

Mubadala Investment Company Grup CEO Vekili Waleed Al Mokarrab Al Muhairi ise anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, Mubadala’nın Getir’in Türkiye’de öncü ve lider bir yemek ve ultra hızlı market teslimatı platformu olma yolculuğunda önemli bir destek sağladığını belirtti. Muhairi, “Bu işlem; Getir’deki iş modelinin gücünün ve özellikle geçtiğimiz yıl kaydedilen büyük ilerlemenin bir yansımasıdır. Mubadala için son derece cazip bir pazar olan Türkiye’de, uzun vadeli yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

GETİR CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Getir CEO’su Batuhan Gültakan da anlaşmanın şirket açısından kritik bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Ekibimizin ülkemizde inşa ettiği güçlü operasyonel modelin ve yarattığı lider markanın bir kanıtıdır. Getir’in öncü ultra hızlı teslimat uzmanlığını Uber'in küresel ekosistemine taşıyacak olmaktan ve tüketiciler, kuryeler, restoranlar ve tedarikçiler için deneyimi geliştirmeye devam etmekten büyük heyecan duyuyoruz. Mubadala'nın desteğiyle başardıklarımızdan gururluyuz, Uber ailesinin bir parçası olarak büyüme yolculuğumuzun bir sonraki aşamasını sabırsızlıkla bekliyoruz

Taraflar, satın alma sürecine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.