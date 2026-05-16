Üreticiden ihracatçıya ‘rekolte oyunu’ tepkisi

Çin’in Makao adasında, 12-14 Mayıs’ta düzenlenen 43 Dünya Kuruyemiş ve Kuru Meyve Kongresi’nde (INC), Türkiye’deki fındık piyasasını sarsacak spekülatif bir gelişme yaşandı ve yeni sezon için rekoltesi tahmini 809 bin 940 ton olarak açıklandı.

Yine bu kongrede, 2025/2026 sezonu üretiminin 518 bin ton olarak gösterildiğini ifade eden üretici temsilcileri ve ziraat odaları, bu hamleyi piyasa fiyatlarını baskılamaya yönelik açık bir “operasyon” olarak nitelendirdi.

Üretici temsilcileri, sahada karşılığı olmayan bu “hayali” rakamların alım fiyatını düşürmek için ihracatçılar tarafından kullanılan bir strateji olduğunu vurguladılar. Rekolte açıklama yetkisinin yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olduğunu hatırlatan sektör temsilcileri, piyasa dengelerini bozanlara karşı başta Rekabet Kurumu olmak üzere tüm yetkilileri acil göreve çağırdılar.