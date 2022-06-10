Üreticiye kötü haber: Fide fiyatları artacak

10 Haziran 2022 Cuma, 00:00

İlk sırada domates, ikinci sırada biber fidesi siparişi aldıklarını belirten Ziraat Mühendisi Hayati Özer, “Bu dönem kendi konjonktürümüzde Antalya üreticisi ilk sırada her zamanki gibi. Erken güz domates ve arkasından biberin tüm grupları; dolma, sivri, çarli olmak üzere bir dağılım yaşanmakta, bunun akabinde kokteyl grupları, silor salatalık çeşitlerinden siparişler geliyor” dedi.

FİDE FİYATLARI ARTACAK

Özer, fidedeki KDV oranının 3 ay önce kararname ile yüzde 1’e düşürüldüğünü hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hem fide üreticileri hem de çiftçilerimiz için çok iyi bir haber oldu. Fakat mevcut konjonktürdeki artışlardan dolayı fide fiyatlarında bir artış olacak. Buradaki en büyük etmen tohum ve girdi fiyatlarının yükselmesidir.”

En çok ekilen ürünün domates olduğunu kaydeden Özer, “Bu konuda Antalya birinci sıradadır. En çok ihracat yapılan ve dikilen çeşit