Sitem ettiler: 'Halde 4 lira olan domates markette neden 14 lira?'
Adana'da havaların ısınmasıyla sebze-meyve halinde birçok ürünün fiyatı düştü, ancak bu market raflarına yansımadı. Halde kilosu 4 liraya satılan domates, market raflarında 14 lira.
Verimli tarım arazilerine sahip Çukurova’da yaz ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla Adana'nın meyve-sebze halinde birçok ürünün fiyatında düşüş yaşandı.
Geçen aylarda fahiş fiyatlarıyla dikkat çeken domatesin kilosu meyve-sebze halinde 4 liraya geriledi. Sofraların vazgeçilmezi olan diğer ürünlerden patlıcan 2-3 lira, biber 3 lira, salatalık ise kilosu 2 liraya satılıyor. Buna karşın market tezgahlarında domates 14, patlıcan ve biber 10, salatalık ise 8 lira civarında satışa sunuluyor.
Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, ürünlerin fiyatlarının düşmesine karşın market raflarına bu durumun yansımamasından dolayı vatandaşın ucuza meyve- sebze yiyemediğini söyledi.
"MARKETTE NEDEN 14-15 LİRA?"
Fiyatlar üzerinde sürekli denetim yapılması gerektiğini belirten Doğan, "Defalarca belirttiğimiz gibi denetim şart. Burada 4 liraya sattığımız domates, markette neden 14- 15 lira? Yetkililere sesleniyoruz. Denetim yapılırsa vatandaş ucuza yiyecek. Buradan 4 liraya çıkan malın markette en fazla 8 lira olması lazım” dedi.
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