Uzaydaki uydu trafiği 'İstanbul' gibi olacak

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 02:58

Rapora göre 2023’ün sonuna kadar 5 binden fazla geniş bant uydunun alçak dünya yörüngesinde (LEO) olacağı ve bu uyduların gezegenin her yerinden yaklaşık bir milyon aboneye yüksek hızlı internet sağlayan iki uydu grubu oluşturacağı tahmin ediliyor.

Dünyanın etrafında 160 ile 2 bin kilometre arasındaki yörüngeyi ifade eden LEO’da uydu grubu kurmayı planlayan her kuruluşun başarılı olduğu düşünüldüğünde 2030 yılına kadar 7-10 rakip ağın faaliyete geçmesi ve toplamda 40-50 bin uydunun 10 milyondan fazla son kullanıcıya hizmet vermesi bekleniyor.

Deloitte Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon lideri Metin Aslantaş ise LEO geniş bant pazarının sadece büyümekle kalmayacağını aynı zamanda destekleyici pazarların gelişmesini de sağlayarak yeni ve dinamik bir ekosistem yaratacağını düşünüyor.