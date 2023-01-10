Güney Koreliler "Dikkat uydu düşebilir" mesajıyla uyandı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:08

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:08

Güney Kore Bilim ve Bilişim ve Teknolojileri Bakanlığı bugün gönderdiği mesajda, kullanılmayan NASA uydusunun bazı parçalarının Kore yarımadasına düşebileceğini kaydetti. Sabah saatlerinde yollanan bildirimde "Lütfen bu saatlerde dışarı çıkarken dikkatli olun" ifadesi yer aldı.

UYDU YARIMADA ÜZERİNDEN GEÇTİ, DÜŞMEDİ!

Bakanlık daha sonra uydunun yarımada üzerinden geçip gittiğini duyurdu. NASA'nın uydusunun atmosfere girerken yanıp yanmadığı ya da bir yere düşüp düşmediğine dair bir açıklama yapılmadı. Ülkede uydu kaynaklı herhangi bir can ya da mal kaybı olmadı.

Independent Türkçe'de yer alan haberde yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki cihaz, 1984'teki Earth Radiation Budget Experiment (Dünya Radyasyon Bütçesi Deneyi) kapsamında fırlatılan üç uydudan biri.

Earth Radiation Budget Satellite (Dünya Radyasyon Bütçesi Uydusu) adlı uyduda Dünya'nın enerji bütçesini ölçmeye ve stratosferi analiz etmeye yarayan aletler var. İki yıl sürmesi beklenen görev, 2005'te son bulmuş ve uydular uzay çöpü haline gelmişti.

NASA, uydunun büyük kısmının atmosfere girerken yanacağının tahmin edildiğini bildirdi. Buna rağmen bazı parçaların gezegene düşebileceği ancak herhangi birinin zarar görme riskinin 9 bin 400'de bir olduğunu duyurmuştu.