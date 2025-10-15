Uzman isim açıkladı: Gram altın mı yoksa çeyrek altın mı daha kârlı?

Altın, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini koruyor. Son haftalarda hızla yükselen altın fiyatları hangi altın türünün daha kârlı olduğu tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

GRAM ALTIN POPÜLER OLSA DA UZUN VADEDE ÇEYREK AVANTAJLI

Gram altın son dönemde yatırımcılar arasında öne çıkıyor, uzmanlar bunun en önemli nedenini ulaşılabilir fiyat olarak gösteriyor. Ancak kazanç açısından tablo sandığınızdan farklı olabilir.

Kapalıçarşı’da gram altın 5 bin 740 lira seviyesini aşarken, çeyrek altın 9 bin 400 lira civarında işlem görüyor. Bu fiyat farkı, gram altını kısa vadede cazip gösterse de uzmanlar burada kritik bir detaya dikkat çekiyor: işçilik farkı.

İŞÇİLİK FARKI UZUN VADEDE BELİRLEYİCİ

Altın piyasası uzmanı İslam Memiş’e göre, yatırımda belirleyici olan sadece fiyat değil; üretim şekli ve işçilik maliyeti de önem taşıyor. Memiş, Darphane tarafından basılan çeyrek, yarım ve tam altınlarda işçilik maliyeti bulunmadığını, gram altınlarda ise rafineri üretimi nedeniyle işçilik farkının alındığını belirtiyor.

Bu durum, görünürde pahalı olan çeyrek altını uzun vadeli yatırımda daha avantajlı hâle getiriyor. Piyasa verilerine göre çeyrek altının gramı, gram altından ortalama 180 lira daha ucuz.

UZUN VADELİ YATIRIM İÇİN ÇEYREK ALTIN ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlar, kısa vadede gram altının cazip görünebileceğini ancak uzun vadeli yatırım için çeyrek altının daha mantıklı bir tercih olduğunu söylüyor. İşçilik maliyetinin olmaması, Darphane basımı olması ve kolay bozdurulabilmesi çeyrek altına net kazanç avantajı sağlıyor.

Yatırımını güvenli limanda değerlendirmek isteyenler için uzmanların ortak tavsiyesi şöyle:

“Uzun vadede kârı belirleyen, altının gramı değil; işçiliğin az olduğu türüdür.”

Haberde yer alan bilgiler ve uzman görüşleri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.