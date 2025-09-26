Uzman isim uyardı: Altın almak isteyenler fiyat farkı ödeyecek

Rekor seviyede seyreden altın fiyatlarında iç ve dış piyasadaki talep artışı fiyat makasının açılmasına yol açarken, kaçakçılık riski de gündeme geldi. Altın piyasası uzmanları, fiziki altın almak isteyenlerin gram başına yaklaşık 120 TL fazla ödeme yapmak zorunda olduğunu belirtti.

KÜRESEL VE YURTİÇİ FİYATLAR ARASINDA BÜYÜYEN FARK

Altın ve para piyasası uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yurtiçi ile uluslararası altın fiyatları arasındaki makasın kısa süre önce 100 dolar iken bir ayda 700 dolara çıktığını ve şu anda kilogram bazında 2 bin 800-3 bin dolar fark bulunduğunu ifade etti.

FİZİKİ ALTINDA KIYIT VE KAÇAKÇILIK ENDİŞESİ

Altın uzmanı Hasan Hüseyin Deniz, yurtiçindeki altın fiyatlarının daha yüksek olduğunu belirterek, “1 gram altındaki fiyat farkı 2.75 dolar. Yani yaklaşık 120 lira fark var” dedi. Fiyat farkının sebepleri arasında altın ithalatına getirilen kota ve yüksek talep yer alıyor. Deniz ayrıca, “Fiziki altın kıtlığı var, altın ihracatçısı zor durumda, altın kaçakçılığı hortladı” ifadelerini kullandı.