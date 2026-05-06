Vergi borçlarına yeni düzenleme Meclis'te: Taksit kolaylığı ve alacak limitinde artış yolda

Vergi ve kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, borçların tecil şartları yeniden düzenlendi. Söz konusu değişiklik, 15 maddelik yatırım teşvik paketine eklendi.

TAKSİT SÜRESİ 72 AYA ÇIKIYOR

CNBC-e’nin haberine göre Meclis’e sunulan düzenleme kapsamında, kamu borçlarının taksitlendirilmesinde azami süre 36 aydan 72 aya yükseltiliyor. Bu değişiklikle borçluların ödemelerini daha uzun vadeye yayabilmesi amaçlanıyor.

TEMİNATSIZ TECİL LİMİTİ ARTIRILDI

Yeni düzenleme ile teminat aranmadan tecil edilebilecek borç tutarı da artırıldı. Daha önce 50 bin TL olan limit, 1 milyon TL seviyesine çıkarıldı. Böylece daha fazla mükellefin teminat göstermeden yapılandırmadan yararlanabilmesi hedefleniyor.

TAHSİLATIN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Düzenlemenin temel hedefleri arasında mükelleflerin ödeme kapasitesinin artırılması ve kamu alacaklarının daha etkin tahsil edilmesi yer alıyor.

KAPSAMA GİREN BORÇLAR

Yeni uygulama kapsamında gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), SGK primleri, vergi cezaları, trafik cezaları, harçlar, öğrenim kredisi borçları ve belediyelere olan borçlar bulunuyor.

DÜZENLEMENİN AYRINTILARI

15 maddelik yatırım teşvik paketinde yer alan düzenleme şu şekilde ifade edildi: