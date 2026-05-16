‘Vergi cenneti ülkeler listesi’ 20 yıldır yayınlanmazken, ‘varlık barışının sonuçları hakkında her yıl Meclis bilgilendirilsin’ talebi de iktidar tarafından reddedildi: ‘Şeffaflık istemiyorlar’

Haziran 2006’da yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Yasası’na göre, Türkiye’den “vergi cenneti” (off-shore) olarak bilinen ülkelere yapılan her türlü para transferinden yüzde 30 oranında vergi kesintisi yapılması gerekiyor. Ancak bu hükmün uygulanabilmesi için “vergi cenneti ülkeler listesinin” yayınlanması gerekiyor. Buna karşın iktidar tam 20 yıldır bu listeyi yayınlamıyor. Yasal düzenleme kağıt üzerinden kalırken, Hazine de devası bir gelirden mahrum kalmış oluyor. Yasadaki hüküm aynen şöyle:

“Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Cumhurbaşkanı’nca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın yüzde 30 oranında vergi kesintisi yapılır.”

‘KİMDEN NEYİ GİZLİYORSUNUZ?”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Meclis’te görüşmeleri devam eden “torba teklifin” fiilen “kayıt dışı servetlere” ve “kaynağı belirsiz paralara af” anlamına geldiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bu ülkenin emekçisi kuruşu kuruşuna vergi öderken, yasa dışı yollarla elde edilen servetlere ‘gel kardeşim, sana hesap sormayacağız’ deniliyor. CHP grubu kanunun komisyon görüşmelerinde bir önerge verdik dedik ki; Maliye Bakanı yılda bir kez Meclis’e gelsin; ‘varlık barışı’ kapsamında ne kadar para geldiğini, bunun kaynağının nasıl denetlendiğini, kaç kişinin faydalandığını açıklasın. Bu önergemizi de reddettiler.

Kimden neyi, gizliyorlar? Çünkü şeffaflık istemiyorlar. Çünkü denetim istemiyorlar. Çünkü bu düzenlemelerin kamu vicdanında savunulacak bir tarafı olmadığını kendileri de biliyor.”

‘HALK BU LİSTEYİ GÖRMELİ’

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın her yıl vergi borcunu ödeyemeyen firmaların isimlerini yayınladığına işaret eden Bakırlıoğlu, “Bu durumda ‘varlık barışından’ faydalananların da listesinin yayımlanması gerekir. 20 yıldır, çıkan kanuna rağmen bu liste yayınlanmıyor. Türk halkının bu listeyi görmesi gerekir” dedi. Bakırlıoğlu, hükümetin “kara para girmez, MASAK denetler” savunmasını da eleştirdi. Geçmişten örnekler veren Bakırlıoğlu, uyuşturucu baronlarının düzenlemelerden yararlandıklarına dikkat çekti.

Eleştirilerini sürdüren Bakırlıoğlu, “Bugün 65 bin 400 liralık bir telefon aldığınızda, yüzde 1 yani 654 lira Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 yani 7 bin 926 lira TRT bandrol ücreti, yüzde 20 yani 22 bin 194 lira KDV, yüzde 50 yani 36 bin 990 lira ÖTV kesiliyor. 65 bin liralık telefonun vergilerle birlikte toplam fiyatı 133 bin 164 liraya çıkıyor. Bir telefondan bile yaklaşık 68 bin lira vergi alan bu iktidar, söz konusu yurt dışından ve yurt içinden kayıt dışı varlıkların ülkeye getirilmesi olunca ‘getir kardeşim parayı, sana hiçbir şey sormayacağız’ diyor” değerlendirmesini yaptı.

Bakırlıoğlu, ülkede alın teriyle çalışan yurttaşın vergiler nedeniyle “nefes alamaz hale gelirken”, kaynağı belirsiz servetlere kolaylık sağlanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.