Vergi kanunlarında değişiklik teklifi Meclis’te: Emeklilik, emlak vergisi, araç satışı...

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi kanunlarına ilişkin hazırlanan yeni düzenleme teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu açıkladı. Teklif, kayıtdışı ekonomiyle mücadele, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ve adil vergi yapısının güçlendirilmesini amaçlıyor. Emlak, araç alım-satımı ve emeklilik sistemine yönelik önemli değişiklikler getiriliyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEME

Yeni teklif kapsamında borçlanma prim oranı yüzde 45’e çıkarılıyor. “Doğum hariç borçlanma prim oranını yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarıyoruz” diyen Güler, bunun emekli aylıklarının hesaplanmasında etkili olacağını belirtti. Ayrıca, prime esas üst kazanç sınırının 9 kata yükseltileceği ve sigortalıların daha yüksek emekli maaşı alabilmesinin sağlanacağı ifade edildi.

Bağ-Kur ihya prim oranları yüzde 45 olarak belirlenirken, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında işveren hissesi oranı yüzde 12’ye yükseltilecek. İmalat dışı sektörlerdeki prim teşviki 2 puana düşürülürken, imalat sektöründe yüzde 5’lik destek devam edecek.

KAYITDIŞILIĞA AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Yeni düzenleme ile kayıtdışı ekonomiyle mücadelede cezalar sertleşiyor. Gayrimenkul satışında beyan edilen bedelin gerçeği yansıtmaması durumunda uygulanan vergi cezası yüzde 100’e çıkarılacak. Güler, “kayıtdışılığı caydırmak amacıyla ceza oranlarını artırıyoruz” diyerek sistemin adil vergi ödemesini teşvik edeceğini söyledi.

Kira gelirlerinde uygulanan istisnanın kaldırılmasıyla, konut kiralarına yönelik vergi muafiyetleri sona erecek. Ayrıca, kiraya verilen malların alımı için kullanılan kredilerin faiz giderleri artık indirilemeyecek.

EMLAK VERGİSİ VE ARAÇ SATIŞLARINA YENİ DÜZENLEME

Emlak vergisinde farklı arsa değerlerinden kaynaklanan adaletsizliklerin giderilmesi hedefleniyor. “Belediyelerin gelir kaybı yaşamadan hakkaniyetli bir sistem kurmayı amaçlıyoruz” diyen Güler, düzenlemenin teknik hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Araç satışlarında noter harcı yeniden düzenleniyor. Buna göre, sıfır ve ikinci el araç satışlarında satış bedeli üzerinden binde 2 oranında, asgari 1000 liradan az olmamak kaydıyla harç alınacak. Bu adımın noter gelirlerini artırması ve işlemleri kayıt altına alması bekleniyor.

KUYUMCUDAN GALERİCİYE YENİ ŞEFFAFLIK ADIMI

Kayıtdışı para akışının önlenmesi amacıyla kuyumcu, emlakçı, galerici ve akaryakıt bayilerine belirli limitlerde zorunlu ödeme sınırlamaları getiriliyor. Bu adım, finansal şeffaflığı güçlendirmeyi hedefliyor.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE DEVLET DESTEĞİ ARTACAK

Yeni düzenleme ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında devlet katkısı yüzde 50’ye kadar çıkarılabilecek. Ayrıca, vadeli çek uygulamasının süresi 2028 sonuna kadar uzatılacak.

Yeni vergi teklifinin önümüzdeki hafta komisyon aşamasına gelmesi bekleniyor.