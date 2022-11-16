16 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00

Vodafone Türkiye 2022-23 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin servis gelirleri 11.5 milyar TL olarak gerçekleşirken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) 4.2 milyar TL’ye yükseldi.

Vodafone Türkiye, 2022-2023 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2022) sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri 11.5 milyar TL olarak gerçekleşirken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) 4.2 milyar TL’ye yükseldi.

ABONE SAYISINDA ARTIŞ

Şirketin mobil abone sayısı 25.3 milyona ulaşırken, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 28.4 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını ise 17.6 milyona yükseltti. Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1.4 milyon olarak gerçekleşti.

DATA KULLANIMINDA YÜZDE 25.5 ARTIŞ

Mali yılın ilk 6 ayında, Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25.5 artışla 1.966 petabyte'a yükseldi.

DİJİTAL SERVİSLERDE BÜYÜME DEVAM ETTİ

Şirket, dijital servisler alanında da büyümesini sürdürdü. Şirketin Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Her Şey Yanımda online alışveriş platformunda Süpermarket Yanımda satışları dahil toplam satışlar 2.5 milyonu geçerken, platformun ziyaret edilme sayısı 80 milyona yaklaştı. Mali yılın ilk yarıyıl sonu itibarıyla şirketin yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 4.1 milyona ulaştı.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2022-23 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Son dönemde sektörümüzün gündeminde 5G’ye geçiş var. Bugün 83 ülkede 210 operatör 5G hizmetlerini başlattı. 5G’yi kucaklayan ülkeler arasına Türkiye’nin de en kısa sürede katılmasını diliyoruz. Beklentimiz, bir an evvel ihale takviminin ve detaylarının netleştirilerek duyurulması ve Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecinin başlaması. 5G’ye geçişte pazarın gerçeklerine uygun sürdürülebilir, öngörülebilir bir yatırım ortamının sağlanması, sektörün 5G’den azami faydayı elde etmesini ve bunu ekonomiye katma değer olarak kazandırmasını sağlayacaktır. Operatör olarak, ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”