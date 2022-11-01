Muhalefetten Tarım Bakanlığı bütçesine eleştiri: 'Çocuklar süt içemiyor'

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

CHP milletvekilleri, komisyonda “Mazota, tohuma, gübreye zam; çiftçiye gam”, “Çiftçi üretirken tükeniyor” ve “Ne çiftçide kaldı derman ne tarlada kaldı harman” dövizleri açtı. CHP’li Süleyman Girgin, Bakan Vahit Kirişci ile selamlaşması sırasında, “Pahalılıktan çocuklar süt içemiyor, et yiyemiyor, peynir yiyemiyor. Çocukların iki eli iki yakanızda” dedi. Ardından Kirişci, bütçeye ilişkin sunum yaptı.

‘ÇÖKÜŞÜN BAŞLANGICI’

CHP’li Kamil Okyay Sındır, partisi adına yaptığı konuşmada, “Türkiye ekonomisinde çöküşün başlangıç noktası tarım oldu” dedi. HDP’li Rıdvan Turan ise kadın yönetici sayısına işaret ederek, “Yalnızca bir kadın genel müdürümüz var aramızda. Onun haricinde maşallah futbol takımı gibisiniz” diye konuştu.

İYİ Partili Fahrettin Yokuş ise tarımsal desteklemeye ayrılan tutarı eleştirerek, “Sadece Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bütçesinden garantili ödemeler için günlük 146 milyon, yıllık ise 53 milyar ödüyorsunuz. Sağlık Bakanlığı bütçesinden ise müteahhitlere ve işletmeci şirketlere günlük 126 milyon, yıllık ise 46 milyar Türk lirası ödüyorsunuz. 2023 bütçesinde faize ise 565 milyar lira ayırdınız, tarıma ayrılan bütçenin 4 katından daha fazla. Sürekli olarak ranta açıyorsunuz, bina dikiyorsunuz. Bu milletin evlatlarını aç mı bırakmak istiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Yokuş’un bir AKP milletvekiline “Parazit yapma” demesi üzerine de görüşmelerde gerginlik yaşandı