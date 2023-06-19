Yandaş yazar Abdulkadir Selvi'den faiz 'kulisi': 'Perşembe günü ciddi oranda faiz artışı olacak'
Merkez Bankası'nın perşembe günü saat 14.00’te açıklayacağı faiz kararıyla ilgili İktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi "Perşembe günü faiz artırımı bekliyorum. Ayrıca hem bu ay hem de önümüzdeki ay ciddi bir faiz artırımı yapılması gerektiğine inanıyorum" dedi.
İktidara yakın Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası ile atacağı adımları kabullendik" açıklamasıyla tartışılmaya başlanan piyasalardaki faiz artırımı beklentisini değerlendirdi.
Merkez Bankası'nın perşembe günü saat 14.00’te açıklayacağı faiz kararıyla ilgili "Perşembe günü faiz artırımı bekliyorum. Ayrıca hem bu ay hem de önümüzdeki ay ciddi bir faiz artırımı yapılması gerektiğine inanıyorum" diyen Selvi, "piyasalara bir mesaj olması açısından önden yüklemeli bir faiz oranı da olabilir" dedi.
"Bir anda yüzde 20’leri, yüzde 25’leri öngörmüyorum" diyen Selvi şunları kaydetti:
"Mehmet Şimşek’in zaman ve sabır telkin etmesinden ve yumuşak geçişten bunu anlıyorum. Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak. Böylece ulusal ve uluslararası piyasalara, reel ekonominin gereği neyse o yapılıyor mesajı verilecek. Ama piyasalara bir şok yaşatılmayacak diye düşünüyorum.
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