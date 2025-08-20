Yapılan zamlar tepki çekmişti: Servis ücretlerinde yeni dönem!

Okul servis ücretlerine geçtiğimiz günlerde yapılan yüzde 30 zam velilerin tepkisine neden olmuştu. Okulların açılmasına kısa bir süre kala İçişleri Bakanlığı önemli bir adım attı ve okul servis yönetmeliğinde değişiklik yaparak servis ücretleriyle ilgili yeni düzenlemeler getirdi.

SERVİS ÜCRETLERİ ARTIK BELEDİYELER TARAFINDAN BELİRLENECEK

Mevcut durumda okul servis ücretleri Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında belirlenirken, yeni düzenlemeyle birlikte bundan sonra fiyat tarifeleri büyükşehir ve il belediyeleri tarafından açıklanacak. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, birlikte taşıma hizmeti veren şirket ve kişilerin, kullandıkları araçların en az üçte birini kendi adlarına tescil ettirmeleri zorunlu olacak.

KAMERA VE KAYIT CİHAZI ZORUNLU HALE GELDİ

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise güvenlik tedbirleriyle ilgili. Artık okul servislerinde kamera ve kayıt cihazı bulundurmak zorunlu olacak. Önceki düzenlemede bulunan “en az 30 gün kayıt saklama şartı” kaldırıldı. Yeni sistemde, okul servislerinde tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera yer alacak ve kayıtlar süresiz şekilde tutulacak.

SÜRÜCÜ BELGELERİNDE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Düzenleme yalnızca ücret ve güvenlik şartlarını değil, sürücü belgelerini de kapsıyor. Buna göre: