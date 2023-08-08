Yayınlanma: 08.08.2023 - 15:58

Güncelleme: 08.08.2023 - 15:58

Yatırım aracı olarak altını kullananlara kötü haber geldi. Sürekli olarak değişiklik gösteren altın fiyatları ile ilgili son zamanların gözdesi yarım gram altın oluyordu. Yarım gram altın fiyatı 800 lira bandında işlem görüyordu. Peki, Yarım altın tedavülden kalkıyor mu? 2023 Yarım gram altın tedavülden kalktı mı? İşte ayrıntılar...

YARIM GRAM ALTIN KALKIYOR MU?

Düğünlerin vazgeçilmez takısı olan yarım gram altında ekonomiden etkilendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, bundan böyle basılı altınlar en az 1 gram, en çok 100 gram olarak üretilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı altın üretimi ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge'de değişikliğe giden bakanlık, yarım gram altın üretimini rafa kaldırdı.

YARIM GRAM ALTIN NEDEN KALDIRILDI?

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek.

Bakanlığın sitesinde Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı.

Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.