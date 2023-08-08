Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:59

Güncelleme: 08.08.2023 - 13:59

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,83 puan değer kazandı.

Dün 7.470,1 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,56 puan ve yüzde 0,34 değer kazanarak 7.495,65 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.399,9, en yüksek ise 7.504,3 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,13, hizmetler endeksi yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 0,69, teknoloji endeksi ise yüzde 0,16 değer kaybetti.

HİSSELERİN YÜZDE 63'Ü DEĞER KAYBETTİ

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 36'sı yükselirken, 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altin, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi ve Astor Enerji oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 143,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0260 liradan, Euro 29,6320 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 düşüşle 1.934 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,4 düşüşle 83,7 dolardan işlem görüyor.