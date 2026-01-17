Yatırım araçları haftalık performansı: Borsa, altın ve dolar haftayı kazançla kapattı

Bu hafta yatırım araçları arasında borsa, altın ve dolar yatırımcısına kazandırdı. Borsa İstanbul’da endeksler genel olarak yükseliş eğilimi gösterirken, altın fiyatları da yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,83 artışla 12.668,52 puan seviyesinden tamamladı. Endeks, hafta boyunca 12.228,02 puan ile en düşük, 12.668,52 puan ile en yüksek seviyeyi gördü.

Sektör endeksleri incelendiğinde, teknoloji endeksi yüzde 8,72 artışla 36.324,58 puana, sanayi endeksi yüzde 7,37 yükselişle 15.631,04 puana, hizmetler endeksi ise yüzde 3,72 primle 11.606,94 puana çıktı. Mali endeks ise yüzde 0,33 düşüşle 17.297,80 puan seviyesine geriledi.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bu hafta en fazla yükselen hisse, yüzde 52,52 ile Batısöke Söke Çimento Sanayi oldu. Bu hisseyi yüzde 20,11 artışla Astor Enerji, yüzde 18,93 yükselişle Batıçim Batı Anadolu Çimento izledi.

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 17,42 ile Kiler Holding, yüzde 13,00 ile Ral Yatırım Holding ve yüzde 8,75 ile DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketler; 1 trilyon 410 milyar 180 milyon lira ile ASELSAN, 608 milyar 160 milyon lira ile Garanti BBVA ve 504 milyar lira ile Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

ALTIN VE DÖVİZDE YUKARI YÖNLÜ SEYİR

Altın fiyatları da haftayı yükselişle tamamladı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı, yüzde 2,80 artışla 6.397 liraya, Cumhuriyet altını ise yüzde 2,79 yükselişle 43.113 liraya çıktı.

Döviz cephesinde, doların satış fiyatı yüzde 0,25 artarak 43,2490 lira olurken, Euro haftayı yatay seyirle 50,2740 lira seviyesinden kapattı. İngiliz sterlini ise önceki hafta 58,0160 lira seviyesindeyken, bu hafta hafif gerileyerek 58,0050 lira oldu.