Yatırımcılar dikkat! Uzmanı uyardı: 'Elinizi çabuk tutun'

Yayınlanma: 12.12.2023 - 14:11

Güncelleme: 12.12.2023 - 14:16

Son yıllarda ekonominin dalgalı bir şekilde ilerlemesi özellikle emlak ve otomobil sektörü olmak üzere birçok alanda fiyatların yükselmesine sebep oldu.

Geçtiğimiz yıllarda artan talep sebebiyle tavan yapan emlak sektörü, talebin düşmesiyle eski günlerini arar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yıllık bazda açıkladığı verilerde konut satışının düşüş yaşadığı açıklanırken, bu durum sektörel yatırımcıları da kararsızlığa itti.

"YATIRIM YAPMANIN TAM ZAMANI"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, fiyatlardaki düşüşün değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Özellikle tatil bölgelerinin ve büyük şehirlerin yatırım yapmak için büyük fırsat taşıdığını ifade eden Duman, “Beklenilenin üzerine, adeta bir balon gibi şişen emlak fiyatları talebin azalmasıyla önce durdu, ardından düşüşe geçti. Fiyatlar yatırım yapmak isteyenler için çok iyi bir duruma geldi. Büyükşehirlerdeki düşüş tatil bölgelerine de yansıdı. O yüzden ev konut alıp yatırım yapmanın tam zamanı” dedi.

"YATIRIMCILAR ELLERİNİ ÇABUK TUTSUN"

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, emlak sektöründeki fiyatların son durumu hakkında detaylı bilgiler verdi.

Pandemi döneminde yeni konut yapımının çok azaldığını, bu sebeple mevcut konutların talebi karşılamadığı için fiyatların yükseldiğini dile getiren Duman, işlerin tersine döndüğünü söyledi.

Konut fiyatlarının beklenilenden daha fazla düşüşe geçtiğini belirten Duman, "Balon gibi şişen fiyatların sonunda ucuzlama yaşanacağını bekliyorduk, nihayet beklediğimiz oldu ve yatırım yapmak isteyenler için çok güzel fırsatlar oluştu. Özellikle tatil bölgelerindeki konutların ucuzlaması yatırım yapmak isteyenleri cezbedecek bir hale geldi. Geçtiğimiz yıllarda konut fiyatları artarken, yapı malzemeleri ve işçilik maliyetleri de artmıştı. Sektördeki darlık, konutları maliyetinden daha ucuz bir hale getirdi. Yeni bir konut inşa etmekle hazırını almak neredeyse aynı fiyata geliyor. Bu ucuzlamaya yeni Kentsel Dönüşüm Yasası’nın da etkisi var tabi ama büyük şehirlerdeki ucuzlamayı tatil bölgelerinin de takip etmiş durumda olduğunu görüyoruz. Yani yatırım yapmanın tam sırası. Önümüzdeki süreçte fiyatların yeniden yükseleceği öngörüldüğü için yatırımcılara ellerini çabuk tutmaları gerektiğini belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.