Yatırımcıların gözü o veride: Altında düşüş devam edecek mi? 18 Kasım 2025 Salı altın fiyatları… Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 18 Kasım 2025 Salı...

ABD’de ons altındaki düşüşün ardından gram altın fiyatları da aynı oranda gerileyerek 5 bin 458 lira seviyesinde işlem görüyor. Marex analisti Edward Meir, “Dolar bugün biraz daha güçlüydü ve geçen hafta spekülatif pozisyonlarda azalma gördük. Altın piyasası bir süre konsolide olacak gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Dolar endeksi, önceki seansta yaşanan sert yükseliş sonrası yatay seyrederken güçlü doların, farklı para birimlerine sahip yatırımcılar için altını daha maliyetli hale getirdiği belirtiliyor.

ABD’DE HÜKÜMETİN YENİDEN AÇILMASI BEKLENTİLERİ ETKİLEDİ Geçen hafta, tarihin en uzun süreli hükümet kapanmasının sona ermesi için anlaşmaya varılmıştı. Kapanma döneminde yayımlanamayan ekonomik veriler, Fed’in aralık ayında yeni bir faiz indirimi yapabileceğine yönelik beklentilerin zayıflamasına yol açmıştı.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da pazartesi günkü açıklamasında faiz indirimlerinde “yavaş ilerlenmesi” gerektiğini söyleyerek aralık ayı için olası bir indirim beklentisini daha da zayıflattı.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE Getiri sağlamayan altın, düşük faiz dönemlerinde ve ekonomik belirsizlik zamanlarında genellikle daha güçlü performans gösteriyor. Piyasaların odağında ise perşembe günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam raporu bulunuyor. Bu veri, dünyanın en büyük ekonomisine yönelik beklentiler açısından kritik kabul ediliyor.

ANZ’nin değerlendirmesine göre Fed’in gelecek ay faiz indirimi yapacağına dair olasılık, geçen ay neredeyse yüzde 100 iken bir gecede yüzde 42’ye geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların altına yönelmesini sınırladı. Bununla birlikte banka, jeopolitik riskler, ABD’nin borç sürdürülebilirliğine yönelik endişeler, dedolarizasyon süreci ve merkez bankalarının alımlarının orta ve uzun vadede altın talebini desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 50 dolara gerilerken; paladyum yüzde 0,5 değer kaybederek 1.386,01 dolara düştü. Platin ise yüzde 0,3 yükselişle 1.538,74 dolar seviyesine çıktı.

G Ü NCEL ALTIN F İ YATLARI Gram alt ın: 5 bin 467 TL

Çeyrek alt ın: 9 bin 312 TL

Cumhuriyet altını: 37 bin 102 TL

Ons altın: 4 bin 10 dolar